Michael Douglas confesó el error épico que casi deja a Glenn Close fuera de Atracción fatal

Espectáculos

Michael Douglas y Glenn Close se pusieron nostálgicos y recordaron los secretos del rodaje de Atracción fatal, el thriller de 1987 que marcó sus carreras. Durante su paso por The Graham Norton Show el viernes 30 de octubre, Douglas reveló que Close no era la primera opción para interpretar a la icónica villana Alex Forrest.

El actor contó que todo el mundo pensaba que ella no era adecuada para el personaje, por lo que decidieron seguir buscando. Sin embargo, el agente de Close insistió en que la actriz hiciera una audición. A pesar de que ella ya tenía tres nominaciones al Oscar y el equipo sentía que no era necesario pedirle una prueba, Close quiso demostrar su capacidad para el papel.

El resultado de esa cinta dejó a todos boquiabiertos. Douglas admitió que se sintieron como idiotas absolutos al darse cuenta de que se habían equivocado y que la actriz tenía el control total de la situación.

El drama detrás del final

La película, dirigida por Adrian Lyne, narra la historia de Dan Gallagher, un abogado interpretado por Douglas que tiene un romance con Alex Forrest, una editora asociada. Cuando él intenta terminar la relación, ella comienza a acosarlo a él y a su familia, incluyendo a su esposa Beth, interpretada por Anne Archer, y a su hija.

Aunque la película fue un éxito comercial y recibió seis nominaciones al Oscar, el final que vimos en el cine no fue el original. En la primera versión, Alex se suicidaba con un cuchillo que tenía las huellas de Dan para incriminarlo, mientras que una grabación permitía que Beth aclarara todo ante la policía.

El público de las proyecciones de prueba rechazó ese cierre porque querían que Alex muriera y se frustraban si el protagonista o su esposa no eran quienes eliminaban la amenaza. Por eso, la producción decidió rodar un nuevo final donde Alex ataca a Beth en el baño y, luego de que Dan parece ahogarla en la bañera, ella vuelve a salir con un cuchillo y Beth le dispara para protegerse.

La pelea de Glenn Close

Este cambio no cayó nada bien en la actriz. Close se opuso firmemente porque daba mucha importancia a la salud mental y no consideraba que su personaje fuera una psicópata. Douglas relató que fue un momento muy difícil para ella y que luchó como una guerrera, negándose a todo.

Para convencerla, Douglas tuvo que hablar con ella y defender la decisión basándose en las reacciones del público, comparándolo con los ajustes que se hacen en una obra de Broadway. Aunque para Close fue frustrante y decepcionante, finalmente aceptó grabar las escenas.

La película recaudó más de USD 320 millones en taquilla. Años después, en 2018, Close explicó que entendía que el público necesitaba creer que la familia Gallagher sobreviviría y que encontró su catarsis en la muerte de Alex, aunque ella había investigado el personaje con especialistas en psiquiatría para mostrar el sufrimiento detrás de la historia.

Contexto

Michael Douglas es un actor y productor estadounidense, ganador del Oscar por Wall Street. Glenn Close es una actriz, cantante y productora estadounidense con una trayectoria de cinco décadas y ocho nominaciones al Oscar. Atracción fatal es un thriller erótico de 1987 sobre un hombre casado y una mujer obsesionada con él.