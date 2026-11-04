Evangelina Anderson dejó a todos mudos con el nombre del hombre que más amó en su vida

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En medio de sus vacaciones en París, Francia, Evangelina Anderson decidió ponerse interactiva con sus seguidores y abrió una caja de preguntas en Instagram. Como era de esperarse, el chimento sentimentall no tardó en aparecer y alguien quiso saber quién fue el hombre que más amó en su vida. La respuesta llegó el lunes 2 de noviembre: Bastian.

Para dejarlo más claro, la modelo acompañó la respuesta con una foto de ella y su hijo mayor. Muchos probablemente esperaban que mencionara a Martín Demichelis, de quien se separó en agosto de 2025 después de 18 años juntos y tres hijos, pero Evangelina marcó la cancha: el adolescente de 17 años es y será siempre la prioridad en su corazón.

La emoción siguió cuando una seguidora le contó que su propio hijo también se llama así, dando a entender que el hijo de la modelo fue su inspiración. Anderson se mostró conmovida y dijo que se moría de amor por todos los Bastis que hay en la Argentina.

Obviamente, el resto de los curiosos aprovecharon para preguntar con quién duerme la mujer más hermosa de Argentina. Fiel a su estilo, Evangelina respondió con humor y ternura que duerme con abrojito, junto a una foto con Emma, su hija menor de nueve años.

Para ella, sus tres hijos —Bastian, Lola y Emma— son el centro absoluto de su universo. De hecho, para el Día de la Madre compartió un video musicalizado con el tema "Desde que te tengo" de Carín León, donde armó una recopilación de imágenes familiares para mostrar el paso del tiempo y los momentos compartidos. "Y así empezó a sonar mi vida desde que los tengo", escribió muy emocionada.

La verdad es que Evangelina tiene los prioridades clarísimas y no le da lugar a ninguna duda. ¿Quién puede competir contra el amor de un hijo?