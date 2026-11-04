El Polaco y Barby Silenzi: una selfie picante para callar los rumores

Espectáculos

El Polaco y Barby Silenzi volvieron a dejar en claro que la pasión sigue intacta. Ante los rumores de una nueva crisis en la relación, el cantante y la bailarina compartieron una selfie muy fogosa desde la cama, aparentemente después de un encuentro íntimo. En la imagen se los ve abrazados, sin ropa a la vista y con los rostros muy cerca, en una postal cargada de complicidad que llamó la atención en las redes sociales.

Esta respuesta llega en medio de una historia de amor marcada por idas y vueltas, con separaciones y reconciliaciones que ya son un clásico de la pareja. Lejos de las versiones que hablaban de un distanciamiento, prefirieron mostrar que la química sigue ahí.

Un nuevo integrante en la familia

Para sumar más sorpresas, Barby Silenzi anunció en Instagram la llegada de un "varoncito" a sus vidas. Aunque el anuncio despertó la curiosidad de sus seguidores, no se trataba de un nuevo embarazo, sino de la adopción de un cachorro. El perrito ya se convirtió en el compañero inseparable de sus hijas y de Bambi, la otra mascota de la casa.

El sueño de volar

Por otro lado, El Polaco reveló un proyecto personal que no tiene nada que ver con la música. A mediados de mayo, en el programa de Mirtha Legrand, contó que empezó a estudiar para ser piloto de avión, un sueño que tiene desde chico. Según explicó, todo empezó en un viaje a Brasil cuando un piloto lo dejó subir a la cabina y le prendió las luces, dejándolo fascinado.

El cantante confesó que, a mediados de mayo, había arrancado el curso hacía dos semanas y que su viejo siempre decía que él sería piloto. Durante la charla, se animó a invitar a Mirtha Legrand a volar una vez que obtenga su licencia, pero la conductora decidió rechazar la propuesta.

Sinceramente, con tanta vuelta, ya no sabemos si son una pareja o un reality show.