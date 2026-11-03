Ángel de Brito soltó cuál es la mejor oferta que tiene sobre la mesa

Espectáculos

Ángel de Brito tiene el futuro en modo incógnita para el resto, pero él parece tener el panorama bastante claro. Después de que Canal 9 comprara la totalidad de Mandarina, la productora de LAM, el periodista confesó que esa es la prioridad y que, hasta ahora, representa la mejor oferta que recibió.

Igual, el tipo no se queda con una sola opción. Cuando vuelva de sus vacaciones por Europa, tiene planeado escuchar en persona cuatro propuestas de televisión, además de las ofertas que le llegan desde el streaming. De hecho, ya es socio con Mariano Chihade en Bondi, su propio canal de streaming.

Para sumar más ruido, José María Muscari también lo tentó para que protagonice Sex en teatro una vez que termine Florencia de la Ve. Mientras tanto, De Brito sigue disfrutando de su viaje y dejó una pista en redes sociales con un posteo en inglés: "Nunca temas a lo desconocido; no es más que un cambio que aún no ha ocurrido. ¡El cambio es bueno!".

Según dijo, lo resuelve a la vuelta de las vacaciones.