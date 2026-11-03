Vuelve el Quilmes Rock 2027: el line up completo y los precios de las entradas

Espectáculos

El Quilmes Rock ya tiene fecha y artistas confirmados para su edición 2027. El evento se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de abril y promete una celebración multitudinaria que cruza distintas generaciones de la música argentina.

La grilla es un delirio. Entre los nombres principales están Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Jet, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Los Auténticos Caligaris, Jorge Drexler y Las Pelotas. También vuelve Henry y la palangana, que fue el primer nombre de Bersuit Vergarabat a fines de los '80, lo cual es un dato tremendamente nostálgico.

Pero la lista sigue y se pone más picante. También están confirmados Dante Spinetta, Angela Torres, Cruzando el Charco, Fricción, Kevin Johansen, Kapanga, Alejandro Lerner, Marilina Bertoldi, Turf, 2 Minutos, El Mató A Un Policía Motorizado, Massacre, Camionero, Celeste Carballo y Virus. Además, Javier Malosetti hará un homenaje a Spinetta.

Si queremos ver la lista completa en orden alfabético, el line up incluye desde 2 Minutos, Ale Kurz y Alex Anwandter hasta Winona Riders, pasando por nombres como Bandalos Chinos, Benito Cerati, Denisse Romano, Dum Chica, Ella es tan cargosa, Gianluz & Wen, Indios, La Chancha Muda, La Delio Valdez, Los Cafres, Los Tipitos, Neuropibes y Paula Maffía, entre muchos otros.

Con una reunión cumbre de artistas se vivió una jornada para celebrar al festival: Juanse (Ratones Paranoicos), Flavio Cianciarulo (LFC) y el Tano Marcielo dieron vida a una formación sorprendente que coronó la noche con versiones de Ceremonia, Mal Bicho y Para Siempre. También hubo un momento piano bar con Ale Lerner y Wen & Gianluz, donde todos los presentes corearon Amigos, Rutas Argentinas y Como me voy a olvidar.

Ahora, hablemos de lo que nos duele: la billetera. Las entradas se venden por Enigma Tickets. La Fase 2 de Campo con descuento por dos días está a $220.000 y la de tres días a $300.000. Para los que quieran Espacio Vip con tribuna, los dos días salen $600.000 y los tres días están a $810.000, sin contar el service charge. Ojo que es por tiempo limitado.

¿Quién más se muere por ver a Henry y la palangana en vivo?