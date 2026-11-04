Santiago del Moro conducirá un formato internacional en Telefe, según PrimiciasYa.com

Espectáculos

Santiago del Moro tendrá un nuevo desafío en la pantalla de Telefe en 2027. De acuerdo con la información de PrimiciasYa.com, el conductor se pondrá al frente de Dancing with the Stars, que en español es “Bailando con las estrellas”, y será el encargado de conducir la adaptación de este certamen internacional.

Seamos honestos: el hombre no para. Después de MasterChef Celebrity y Gran Hermano, ahora suma una competencia donde el baile es el protagonista. El formato se centra en las coreografías, las actuaciones en vivo y la competencia entre celebridades, sumando una pieza más a su recorrido en los grandes shows de entretenimiento.

La dinámica de Dancing with the Stars es la clásica fórmula que nos encanta: figuras del espectáculo hacen pareja con bailarines profesionales. Cada dúo prepara distintas coreografías y tiene que bancarse las devoluciones de un jurado, mientras que el público también participa en la competencia.

Lo más atractivo del programa es acompañar la evolución de los famosos sobre la pista. Todo el proceso, desde los ensayos y los desafíos de cada ritmo hasta las presentaciones finales, forma parte del camino hacia la definición.

Por ahora, hay que tener paciencia porque no hay detalles confirmados sobre la fecha de estreno, quiénes serán los participantes ni cómo estará compuesto el jurado. Esas definiciones serán las claves para terminar de entender cómo va a ser esta versión argentina del programa.

¿Se lo imaginan ya coordinando los pasos de baile o prefieren que se quede en el confesionario?