Edith Hermida expuso la vida nocturna de Luck Ra en MasterChef Celebrity

Espectáculos

Edith Hermida no se guardó nada y ventiló un dato bastante curioso sobre Luck Ra en MasterChef Celebrity. En medio de una charla sobre las salidas nocturnas, la periodista reveló que el cantante se acostó recién a las diez de la mañana después de asistir a los Martín Fierro de la Música.

La revelación dejó a Wanda Nara sorprendida. Entre risas, Wanda le preguntó a Edith si tenía acceso a la última conexión del músico para conocer semejantes detalles sobre sus horarios de sueño. Ante la duda, Hermida admitió que el propio Luck Ra le había contado la anécdota poco antes de empezar la conversación y que simplemente le gusta compartir las cosas que le cuentan.

El ida y vuelta surgió mientras hablaban sobre el pasado del cantante en el reality. Hermida recordó que, en la edición anterior, Luck Ra solía ir acompañado por su entonces pareja, La Joaqui, participando de los festejos como el "más uno".

Cuando Wanda Nara le preguntó por qué este año sacó el más uno, Luck Ra respondió que no tiene más uno, confirmando que actualmente está soltero. De todas formas, Edith Hermida opinó que lo ve bastante feliz y aseguró que tiene "cara de joda".

La desfachatez de la participante al soltar la primicia no pasó desapercibida para el jurado, que no pudo evitar reírse de la situación.