Tini Stoessel va a ser madrina: todos los detalles del embarazo de Carola Gil

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Carola Gil está viviendo una de las etapas más intensas de su vida y decidió abrir las puertas de su intimidad para mostrar cómo avanza la espera de su primera hija. La influencer, que comparte cada detalle con sus seguidores, volvió a generar repercusión en las redes sociales al publicar una serie de fotografías que funcionan como un repaso de lo que fue su mes de octubre. En estas imágenes, que reflejan momentos privados, se puede ver el crecimiento de su panza y cómo transita este proceso.

La noticia del embarazo se hizo pública a fines de septiembre, cuando Carola y su pareja, el futbolista Nicolás Fonseca, anunciaron la llegada de la bebé. Para dar el aviso, utilizaron Instagram y eligieron un estilo tierno con fotografías en blanco y negro. La pareja, que comenzó su historia de amor en 2024, despertó una ola de comentarios y expectativas, especialmente entre sus familiares y el círculo de amigos más cercano, quienes aguardan el nacimiento de la pequeña.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los seguidores fue la definición de quién ocuparía el rol de madrina, un lugar sumamente significativo en la vida de la futura bebé. La respuesta llegó durante una charla en el ciclo de streaming Rumis, donde Carola Gil confirmó que la elegida es Tini Stoessel. La influencer no pudo ocultar la emoción, los nervios y las risas al momento de revelar que la cantante es la persona indicada para este vínculo.

Al explicar los motivos de su decisión, Carola fue directa y dejó en claro que, tratándose de su primera hija, la elección de Tini era obvia. La elección no fue un secreto por mucho tiempo, ya que la propia influencer se encargó de validarlo públicamente ante la consulta directa sobre quién sería la encargada de esa tarea.

Por su parte, Tini Stoessel no tardó en reaccionar a la noticia y utilizó sus plataformas digitales para expresar la alegría que siente por la llegada de su futura ahijada. La artista le dedicó palabras cargadas de amor y ternura a Carola, celebrando el vínculo que las une todavía más a través de este compromiso. En un intercambio público en redes sociales, la cantante le dedicó un mensaje de amor, que fue respondido por la futura mamá con cariño.

Además de los comentarios directos, Tini reforzó su cariño a través de las historias virtuales, donde volvió a expresarle su cariño con un "te amo, te amo". La futura mamá le respondió con una frase que confirmó el vínculo especial entre ambas: "Te amamos con tu ahijada".

Mientras el tiempo pasa, Carola Gil sigue compartiendo la experiencia de su embarazo junto a Nicolás Fonseca. Las fotos de octubre son la prueba del avance de esta dulce espera y confirman que la pequeña, incluso antes de nacer, ya tiene asegurado un lugar privilegiado en la vida de Tini Stoessel. Es un círculo de afecto que quedó expuesto para todo el mundo a través de Instagram y el streaming, donde la felicidad de la pareja es la protagonista absoluta.