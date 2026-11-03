La Negra Vernaci se salvó en MasterChef Celebrity y dejó a varios con el delantal negro

Espectáculos

El 2 de noviembre, MasterChef Celebrity vivió una jornada de tensión máxima. Los participantes tuvieron que jugar su última carta en la noche de última chance para evitar caer directamente en la gala de eliminación. La misión era clara: demostrar habilidades culinarias y creatividad para conseguir un lugar en el balcón.

¿Cómo fue la dinámica de la prueba?

Para salvarse, los famosos tuvieron que cocinar platos basados en camarones. El desafío no era solo el ingrediente principal, sino sumar acompañamientos que pusieran a prueba la capacidad de combinar sabores y la originalidad de cada propuesta.

El camino hacia la salvación tuvo un giro dramático cuando Julieta Nahir Calvo y La Negra Vernaci quedaron cara a cara. En esa instancia decisiva para definir quién subía al balcón, Vernaci se impuso con su preparación y logró quedarse con el beneficio.

Los platos que pasaron por la cocina

Cada participante eligió un camino distinto para intentar impresionar al jurado. La Negra Vernaci optó por camarones apanados, acompañados por banana frita, arroz con farofa y ensalada fresca. Esta elección resultó ser la ganadora, ya que el jurado consideró que su plato fue el mejor de la noche, asegurándole una semana más de tranquilidad en el reality.

Por otro lado, China Ansa presentó camarones apanados fritos con arroz al coco, farofa de banana y salsa de mango y maracuyá. Hernán de Mala Fama fue por los camarones al vino con ensalada fresca, farofa y banana frita, mientras que Diego Ramos preparó un wrap de camarones al ajillo con salsa de palta y arroz blanco con vegetales.

El grupo del delantal negro

La alegría de Vernaci no fue compartida por el resto. Un grupo numeroso de famosos no logró destacarse lo suficiente y recibió el temido delantal negro. Los que quedaron comprometidos de cara a la próxima gala de eliminación son Mike Amigorena, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Hernán de Mala Fama, Diego Ramos, Grego Rossello, China Ansa, Lizy Tagliani y Julieta Nahir Calvo.

Ahora, todos los que quedaron con el delantal negro deberán enfrentar una nueva instancia decisiva para intentar no ser el próximo eliminado del certamen.

Sinceramente, con tantos delantales negros en juego, la próxima gala va a ser un caos total.