Valentín Yankelevich emocionó a todos con un álbum de fotos de su infancia

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Valentín Yankelevich decidió abrir su corazón en las redes sociales y compartió un álbum de fotos que recorre su historia, desde que era chico hasta la actualidad. El posteo, que incluye imágenes de su infancia y postales recientes, generó una reacción inmediata de sus seguidores, quienes llenaron la publicación de mensajes cargados de afecto y admiración.

El impacto fue especialmente fuerte ante una foto de Valentín cuando era pequeño. Los usuarios no solo destacaron la ternura de la imagen, sino que aprovecharon para reconocer la fortaleza del joven para enfrentar su historia personal. Entre los comentarios, un usuario lo definió como un "resiliente de la vida" y otros le desearon toda la felicidad del mundo y le expresaron su apoyo por lo que le tocó atravesar.

La publicación también sirvió para resaltar la importancia de salir adelante a pesar de las dificultades. Algunos usuarios lo definieron como un gran guerrero, mientras que una seguidora dejó un mensaje que llamó la atención al decirle que ahora cuenta con el apoyo de todo un país, comparando ese respaldo con el de tener abuelos, hermanos, primos y tíos.

Un presente entre el amor y la velocidad

Además de los recuerdos, Valentín mostró una faceta mucho más íntima y actual. En el álbum incluyó fotos junto a su pareja y diversas imágenes relacionadas con su pasión por el automovilismo. Con esto, el piloto logró mostrar cómo equilibra su carrera deportiva con sus vínculos familiares y los momentos que comparte con su novia, dando una imagen de estabilidad y superación.

El doloroso testimonio sobre su pasado

Este posteo llega en un momento clave, después de que Valentín, quien tiene 23 años, rompiera el silencio sobre situaciones de maltrato familiar que vivió tras la muerte de su mamá, Romina Yan. En una entrevista, el joven relató haber sufrido episodios de violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano.

Según el testimonio de Valentín, estas situaciones comenzaron cuando él tenía entre 9 y 10 años, afectando también a su hermano mayor, Franco. El joven describió aquellos años como un infierno y llegó a contar que pasar las horas en el colegio era, en realidad, un alivio frente a lo que le pasaba en su hogar.

La búsqueda de refugio y la protección de su hermana

La situación cambió a los 12 años, cuando Valentín se fue a vivir con su abuelo, Gustavo Yankelevich. Fue su abuelo quien denunció los hechos y logró obtener la custodia tanto de Valentín como de Franco. Sin embargo, su hermana menor, Azul, permaneció viviendo con el padre.

Valentín explicó que durante mucho tiempo prefirió mantener silencio para proteger a Azul y evitar que ella quedara expuesta a nuevas situaciones de violencia. Recordó que, aunque le pidió a su abuelo que contara lo que estaba pasando, él le pidió paciencia para no perjudicar el proceso judicial y para cuidar a su hermana. Con el tiempo, Valentín aseguró que pudo reconstruir el vínculo con Azul, quien actualmente vive fuera del país.

La respuesta legal y las versiones encontradas

Tras la repercusión de estas declaraciones, Darío Giordano difundió un comunicado oficial donde rechazó todas las acusaciones, asegurando que "esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron". El padre de Valentín afirmó haber sido sobreseído y sostuvo que dicha resolución no fue apelada.

Sin embargo, Gustavo Yankelevich cuestionó esa versión de los hechos. El abuelo del piloto aseguró que la causa no terminó con un sobreseimiento, sino que fue archivada por prescripción, lo que significa que el tiempo transcurrido impidió que se llegara a una sentencia firme.

Contexto: Valentín es hijo de Romina Yan, actriz y cantante reconocida por su papel de Belén Fraga en Chiquititas, quien falleció en 2010. También es nieto de la productora Cris Morena y de Gustavo Yankelevich.