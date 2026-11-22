Espectáculos

Yanina Latorre decidió ponerle un freno a quienes la critican por su apariencia y explicó por qué suele mostrarse sin maquillaje en ciertos ámbitos. Durante su programa radial en El Observador, en una charla con su compañera Conie Ansaldi, admitió que suele ir a trabajar a la radio a cara lavada.

La conductora fue directa y sostuvo que, aunque es grande, prefiere que la gente conozca su cara real. Para Yanina, esa es la forma en la que elige ir por la vida.

En medio de esta reflexión, la conversación derivó hacia aquellas figuras que muestran una imagen muy distinta en la realidad comparada con lo que publican en televisión o redes sociales. Ahí es donde Latorre puso el ojo sobre Wanda Nara, conductora de MasterChef y modelo, asegurando que es una de esas personas que se ve diferente en las fotos y en Telefe.

Yanina cuestionó el uso de filtros que modifican los rasgos para lograr esas "caras de revista", con narices y ángulos perfeccionados. Se preguntó para qué sirve recurrir a esos recursos cuando ella prefiere que los demás sepan exactamente quién es.

Para cerrar el tema, dejó en claro que no quiere esconderse y que prefiere mostrarse con su pelo al natural, sin peluquería.