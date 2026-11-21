Espectáculos

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al mostrar el recorrido que hizo por Perú. La modelo e influencer visitó los puntos turísticos más emblemáticos del país y se mostró totalmente enamorada de la experiencia.

En sus redes, Antonela compartió imágenes de su paso por Machu Picchu, la antigua ciudadela inca del siglo XV que está a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Según contó, fue llevada hasta allí por la marca de joyería Tiffany Co.

La mujer de Lionel Messi no ocultó su emoción y escribió: "Descubriendo la magia de Perú. Enamorada de la belleza, la cultura y de su gente". Además, agregó que estaba "sin palabras para describir este lugar" y definió la experiencia como una maravilla.

Para recorrer la ciudadela, Antonela eligió un estilismo relajado pero sofisticado, apostando al contraste clásico en blanco y negro.

El outfit consistió en una remera negra de mangas cortas y un pantalón blanco de corte recto y tiro alto. Para cerrar el look, usó un cinturón de cuero oscuro con hebilla plateada y borcegos negros de suela gruesa.

La verdad, Antonela no falla nunca. Logró que un pantalón blanco y unas botas se vean como un look de pasarela mientras caminaba por las montañas. ¿Ustedes se animarían a ir con borcegos a Machu Picchu o prefieren algo más tranqui?