Espectáculos

Judith Gabbani es una explosión de luz a los 68 años. Aunque la historia la recuerda como la rubia hipnótica que siempre la lookeaban como Marilyn Monroe en la televisión, hoy se reparte entre el teatro, los estudios de TV y su faceta de empresaria de la cosmética.

Su relación con la pantalla empezó con una prohibición. Su papá, que era técnico y armador de televisores y radios, no quería poner una pantalla en la casa de Lanús para que sus hijos no se distrajeran con la "caja boba". Judith, la segunda de cuatro hermanos, tuvo que esperar hasta los 12 años para tener el equipo en el living, aunque ya espiaba lo que pasaba en la tele de los vecinos.

Cómo armó su marca de cosmética

El salto al mundo empresarial no fue por hartazgo de la actuación, sino por la crisis de 2001. En ese momento, Gabbani usaba productos importados y notó que en los free-shop los precios estaban triplicados. Como tiene la piel muy sensible y no encontraba cremas que le sirvieran, decidió buscar una solución propia.

El proceso para crear Le Gabnîc tuvo estos pasos:

Un bioquímico le elaboró una crema con los ítems que ella solicitó y le propuso empezar a elaborar cremas con una amiga. Le recomendó a un químico y pasó un tiempo hasta encontrar un laboratorio. Contactó a laboratorios, trabajó junto a bioquímicos para encargarles el desarrollo de fórmulas y comenzó a comercializar cremas destinadas a profesionales.

Ser empresaria en Argentina le enseñó a bancar los vaivenes del país. Tuvo que cambiar los envases todos los meses porque el packaging que compraba dejaba de importarse o modificar fórmulas cuando algunos productos dejaban de estar permitidos.

Una carrera entre la comedia y el estereotipo

Su camino en el modelaje empezó a los 17 años en el Círculo Femenino con Jean Cartier. En 1978 debutó en TV en el ciclo Vibraciones musicales por Canal 9 y después participó en Con cierta sonrisa con Marty Cosens y Raúl Lavié. Un día se enfermó la actriz principal de ese ciclo y Judith avisó, tímida, que sabía todo el libreto de memoria.

A lo largo de su trayectoria pasó por hitos como Matrimonios y algo más, Las comedias de Darío Vittori y La familia Benvenuto, además de trabajar con Jorge Porcel, Alberto Olmedo y los hermanos Sofovich. También participó en la película Atracción peculiar y en la telenovela Cara a cara con Pablo Alarcón y Verónica Castro.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Gabbani sintió que la belleza podía ser una condena debido al encasillamiento de los productores. Siempre le daban el papel de la mujer de alta sociedad o la chica sexy, y nunca el de la persona que sale a barrer la vereda. Asegura que, si bien la belleza abrió puertas, lo que realmente le sirvió fue su personalidad y su carácter fuerte para poner límites.

La vida hoy

Actualmente participa en el panel de Locas lindas por Net, conducido por Adriana Salgueiro, y se prepara para estrenar en La Plaza la obra Extremos, un thriller psicológico junto a Julia Zenko y Silvia Kutica.

Sobre su vida personal, milita por la aceptación del tiempo y el derecho a la soltería. Cuenta que nunca se casó, que su última convivencia duró 21 años y que se siente plena sin necesidad de una pareja, mientras convive con su perro y tres gatos. También recordó que en su momento se sintió acomplejada por ser delgada cuando la llamaban para producciones en traje de baño, pero dejó claro que nunca aceptó hacer desnudos ni fotos obscenas.

Un detalle final es que su nombre real en el DNI es Olga Edith, ya que en el registro civil no aceptaron el nombre de Judith, aunque su madre decidió llamarla así toda la vida.