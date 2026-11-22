Estilo de vida

No hay nada más frustrante que comprar perejil, eneldo o cilantro fresco y que en uno o dos días ya estén marchitos adentro de la heladera. Aparte de tirar comida, terminás gastando plata de nuevo para reponerlos.

Para evitar esto, se volvió viral un hack muy simple que sirve para extender la frescura de las hierbas. En lugar de dejarlas en la bolsa o envolverlas en papel de cocina, la movida es usar un frasco de vidrio y un vaso con agua.

La idea es crear un microambiente que mantenga la humedad necesaria y proteja las hojas del aire seco de la heladera. De esta forma, el agua mantiene hidratados los tallos y evita que las hojas se deshidraten rápido, logrando que el cilantro, el perejil y el eneldo se mantengan verdes, crocantes y listos para usar por más tiempo.

Este método es ideal para hierbas foliáceas y requiere solo unos pocos segundos de preparación. Al final, es una forma de reducir el desperdicio de alimentos y ahorrar dinero teniendo siempre los condimentos frescos para las recetas.