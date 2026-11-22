Espectáculos

Pusieron vallas en las subidas a los cerros que rodean el Teatro Griego Frank Romero Day para impedir que el público se instale en las alturas y observe el show desde ahí. El operativo se puso en marcha horas antes de la presentación de La Renga, que fue el 21 de noviembre.

Esta medida ya es un clásico en Mendoza cada vez que hay un evento masivo en el predio. Muchos fanáticos buscan ubicarse en los cerros aledaños para disfrutar de los shows sin ingresar al predio, por lo que el vallado busca bloquear los accesos preventivamente.

La banda liderada por Chizzo Nápoli pasó por Mendoza como parte de una gira nacional que también incluyó fechas en Corrientes y Córdoba. La expectativa por el concierto era alta y se esperaba una convocatoria importante de seguidores.