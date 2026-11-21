Espectáculos

En medio del ruido por la separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez, Nazareno Casero decidió romper el silencio. El actor enfrentó las versiones que lo ponen en el rol de tercero en discordia y reveló cómo empezó su vínculo con la hija de Ricardo Fort.

Casero y Fort comparten actualmente las grabaciones de MasterChef Celebrity. Si bien el actor aseguró que son buenos compañeros, reconoció que tomó la iniciativa de escribirle cuando la influencer lanzó en sus redes una convocatoria para buscar novio. Le mandó un mensaje, aunque aclaró que fue una chance.

El artista confirmó que mantuvieron conversaciones por privado y definió que fueron divertidas. Pero lo que más llamó la atención fue la frontalidad con la que habló de ella.

Cuando le preguntaron si había intentado conquistarla, Casero no esquivó la pregunta y lanzó un comentario bastante enigmático: "Por ahí sí, por ahí le mandé". Para cerrar el tema, fue contundente con el elogio y afirmó que, para él, Marta Fort es una de las mujeres más lindas de Argentina.