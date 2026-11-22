Espectáculos

Ailín Becerra decidió dar el salto y anunció que comienza su carrera como cantante. La joven de 25 años, que ya es una figura en redes sociales con cientos de miles de seguidores, reveló que próximamente se podrán conocer sus primeras canciones.

Para calentar motores, Ailín publicó una serie de fotos en el estudio de grabación. María Becerra compartió la publicación y le mandó un mensaje lleno de cariño: "Se viene con todo mi chiquita. Te amo". Por su parte, Ailín confesó que maneja mucha ansiedad por el lanzamiento y recordó que ya le había prometido a sus seguidores que sacaría música.

Aunque todavía no hay adelantos sonoros, los usuarios de internet no tardaron en señalar el parecido físico y el estilo de ropa que comparten ambas hermanas.

El apoyo es mutuo y Ailín estuvo presente en el show de María en el Arena de Buenos Aires. A través de una historia de Instagram, la menor destacó la actuación de su hermana escribiendo "Sos increíble".

El primero de esos conciertos, realizado el viernes, marcó el inicio de una serie de diez presentaciones en el Arena dentro del Quimera Tour. El espectáculo fue el cierre del universo conceptual de su último álbum y combinó música y actuación durante casi tres horas. En el show, María desplegó cinco identidades: sus cuatro alter egos (Shanina, Maite, Gladys y Jojo) y María, la versión que reúne todas sus facetas, con cambios de vestuario y estilos musicales para cada personaje.