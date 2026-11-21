Espectáculos

El viernes 20 de noviembre se vivió un momento de tensión máxima en la pantalla de El Nueve. Durante la emisión de Los Profesionales de Siempre, Flor de la V comunicó en vivo que el ciclo llegará a su fin el 31 de enero. El problema fue que lo hizo sin saber que sus propios compañeros de mesa desconocían la decisión de las autoridades del canal.

Con el graph del programa diciendo "Arde la tele", la conductora se puso seria para blanquear su situación contractual y el futuro del envío. Flor contó que, tras reunirse con la gente del canal, le comunicaron que el programa termina el 31 de enero y definió que es una triste noticia para todos.

Flor aclaró que su vínculo personal con la emisora sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Agregó que tiene que ver qué pasa con ella y con el canal, y que su contrato era con horario de 13:30 a 15:30.

Lo más fuerte fue el clima después del anuncio. La conductora se quedó en silencio y miró a sus compañeros esperando una reacción, pero se encontró con un ambiente helado. Al ver las caras de desconcierto, Flor lanzó la pregunta que confirmó el papelón: "¿Ustedes no sabían?".

La respuesta de los panelistas fue inmediata y cargada de incomodidad. Uno de ellos, entre risas nerviosas, le retrucó que se estaban enterando en ese mismo instante, mientras las cámaras mostraban la sorpresa y seriedad del resto del equipo periodístico.

Cuando cayó en la cuenta de que acababa de avisarles en vivo que se quedaban sin espacio laboral a partir de febrero, Flor intentó justificar el malentendido. Con evidente incomodidad y llevándose la mano al pecho, pidió perdón y explicó que había hablado con su productora y pensó que había hablado con ellos.