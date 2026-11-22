Espectáculos

Abel Pintos tuvo uno de los momentos más emotivos de su show en el Teatro Gran Rex cuando invitó al escenario a Valentina y Emanuel. Los jóvenes son integrantes del coro del Cottolengo Don Orione de Claypole y se sumaron al artista para cantar juntos la canción "La llave".

El encuentro tuvo un condimento extra porque ya se habían conocido antes. El 9 de noviembre de 2026, el cantautor había compartido ese mismo tema con ellos en el Cottolengo, durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

La historia se repitió ahora frente al público del teatro, donde se los vio muy emocionados compartiendo el escenario.

Sinceramente, Abel no falla con estos gestos que te dejan el corazón contento.