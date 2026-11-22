Espectáculos

Graciela Borges recibió el primer Premio Lumiton, un galardón creado para reconocer a las grandes figuras de la industria audiovisual argentina. La entrega se dio durante la apertura del Festival Vicente López Ciudad del Cine, que se desarrolla del 18 al 22 de noviembre en el Cine York y el Centro Cultural Munro.

La elección de Borges fue decidida por la Mesa del Cine VL, un espacio integrado por referentes de diversas generaciones y disciplinas del sector: Valeria Bertuccelli, Irene Blei, Gastón Duprat, Anahí Berneri, Armando Bo, Mariano Cohn, Marilú Marini y Martín Iraola. El objetivo del premio es poner en valor a quienes dejaron huella en el cine nacional y acercar ese legado a los realizadores y espectadores más jóvenes.

Al subir al escenario, la actriz confesó que no esperaba el reconocimiento y citó una frase de Hemingway: “¿por qué no comenzar con una maldita frase honesta?”. Según Borges, la frase honesta era que no sabía qué pasaba y que el momento fue emocionante y lindo. Además, agradeció al barrio, al cine donde fue la ceremonia, a los organizadores y al público, definiendo al cine como un espejo que refleja y brinda la posibilidad de vivir vidas que no son las propias.

Una carrera que es historia pura

Graciela Borges es una actriz argentina que debutó en el cine a los 14 años y participó en más de cincuenta películas. Su trayectoria incluye trabajos fundamentales como Piel de verano, de Leopoldo Torre Nilsson, y La Ciénaga, de Lucrecia Martel, película por la cual recibió el Premio Cóndor de Plata a la mejor actriz en 2002.

También destacan en su filmografía El Cuento de las Comadrejas, de Juan José Campanella; El Dependiente, de Leonardo Favio; y Crónicas de una Señora, de Raúl de la Torre. A su recorrido se suman Dos Hermanos, de Daniel Burman, y Viudas, de Marcos Carnevale. A lo largo de sus décadas de carrera, acumuló distinciones como tres Conchas de Oro en el Festival de San Sebastián y el Konex de platino.

Otros reconocimientos y el marco del festival

Este premio se suma al Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires que Borges recibió en octubre de 2025, durante la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA. En aquel evento compartió el galardón con el artista plástico Juan Gatti y el director Asif Kapadia, mientras que figuras como Mirtha Legrand y Susana Giménez estuvieron presentes.

El evento donde recibió el Lumiton contó con la participación de Soledad Martínez, intendenta de Vicente López. El festival se destaca por ser la primera propuesta en el mundo con una programación elegida íntegramente por los espectadores, quienes seleccionaron títulos de diversos géneros, épocas y países, y también participan presentando las películas.

El legado de Lumiton y Vicente López

La elección de la ciudad no es casual. En 2024, Vicente López fue reconocida por la UNESCO como Ciudad del Cine, siendo la primera ciudad argentina en lograrlo. A través del proyecto Lumiton, el municipio impulsa talleres de formación y ciclos de cine.

El nombre del premio remite a la primera productora de cine de Argentina, fundada en 1931 por Enrique Telémaco Susini y sus socios, los “Locos de la Azotea”. Sus estudios funcionaron en una quinta de Munro entre 1933 y 1952, donde se rodaron casi 100 películas, incluida Los tres berretines, la primera producción argumental del cine sonoro nacional. Esa productora lanzó a figuras como Luis Sandrini, Niní Marshall y Hugo del Carril. Actualmente, en el predio de los viejos estudios, funciona el Museo del Cine Lumiton.