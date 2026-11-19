Espectáculos

Yanina Latorre dejó de lado su habitual perfil polémico para confesarse sobre el hombre que despierta su admiración desde hace tiempo. Durante una transmisión vinculada a MasterChef Celebrity, la conductora reveló que su amor platónico es Mike Amigorena, quien actualmente participa del reality culinario de Telefe.

La periodista se mostró encantada con el actor mientras comentaba el programa y destacó tanto su personalidad como sus habilidades en la cocina. Dijo que le encanta, que cocina muy bien y que lo ama, dejando claro que el participante tiene un lugar especial entre sus preferencias.

El plan soñado

La revelación ocurrió mientras Yanina reemplazaba a su hija, Lola Latorre, en el react de MasterChef Celebrity, donde analizaba el certamen junto a Lizardo Ponce. En medio de la charla, la conductora reconoció que le gustaría tener una cita con el artista, pero la propuesta fue más allá de un simple elogio.

Fascinada con la faceta culinaria de Amigorena, Latorre detalló cuál sería su invitación ideal. "Me gustaría que me invite a cenar y que me cocine. Lo veo creativo", expresó, imaginando una velada donde el actor se encargara de preparar todo el menú.

Una atracción de hace años

La panelista aclaró que su admiración no nació ahora por verlo en el programa. Según contó, siente esta atracción platónica hace tiempo y nunca tuvo problemas en reconocerlo públicamente. Confesó que en alguna época de su vida estuvo enamorada de él, platónicamente, y que, aunque no lo conoce, le parece espléndido.

Yanina remarcó que este sentimiento viene de hace años y que ya lo había mencionado en otras oportunidades, asegurando que siempre que le preguntaban, confesaba que él es su amor platónico del medio.

Vino y cena tranquila

Para cerrar la fantasía, la conductora de SQP describió el encuentro que le gustaría concretar. Lejos de buscar una salida sofisticada o un evento público, su deseo apunta a algo mucho más íntimo: una cena tranquila, con buena comida y una copa de vino. "Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él", manifestó.

Aunque Yanina Latorre está casada con Diego Latorre desde hace décadas, sus declaraciones fueron planteadas en tono de admiración y fantasía, sin mencionar la existencia de algún vínculo real entre ella y el actor.

Sinceramente, que el tipo cocine y sea creativo es el combo ganador; si Mike acepta la invitación, Yanina se gana el premio mayor.