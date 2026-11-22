Espectáculos

La Plata celebró su 144° aniversario con una jornada de música, cultura y gastronomía en Plaza Moreno, el espacio más emblemático de la ciudad, que recibió a vecinos y visitantes.

La grilla musical arrancó a las 16 con El Tío Valen, seguido por Voltage a las 16.40. Después fueron los turnos de Isla Mujeres a las 17.20 y La Cumparsita a las 18.15. Todo este despliegue ocurrió sobre el escenario montado en la calle 12.

Uno de los momentos más fuertes de la programación llegó a las 19.30, cuando Etiqueta Negra y la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense se unieron para hacerle un homenaje al Indio Solari. La noche continuó con dos de los números más convocantes de la grilla, Dillom y Los Palmeras, que tuvieron a su cargo los shows principales.

El predio lució colmado de banderas y puestos gastronómicos, food trucks y stands de artesanías. Las vallas delimitaron el perímetro de la celebración y se mantuvo un operativo de tránsito en las calles cercanas para organizar la circulación en los alrededores de la plaza.