Espectáculos

Maypi Delgado compartió en sus historias de Instagram un video de su hija India participando en un acto escolar al aire libre. En las imágenes, la nena aparece disfrazada de aviadora, acompañada por su familia y amigas de la influencer, quienes estuvieron presentes para apoyarla en este momento delicado.

La noticia de la muerte de Matías Ricciardelli, expareja de Maypi y padre de India, dejó a la modelo muy afectada. Aunque el viernes 20 de noviembre había pedido respeto y asegurado que no hablaría del tema, en las últimas horas decidió quebrarse y despedirlo públicamente con fotos inéditas y un texto cargado de sentimiento.

En su mensaje, Maypi confesó que le resulta muy difícil procesar la situación: "Veo fotos y videos y me río mucho, y al mismo tiempo lloro sin consuelo". Agradeció a Matías por lo que pudo ser y lo recordó por sus chistes y su amor a India. También recordó con cariño los días del parto, cuando él llegó y le hizo pasar días lindos y llevaderos, riéndose juntos de lo difícil que es el postparto, mencionando que luego tuvieron momentos buenos y malos a la distancia.

El proceso de contarle a India

Uno de los puntos más dolorosos para Maypi es el hecho de que todavía no le contó a su hija sobre la muerte de su papá. La influencer explicó que lo hará en los próximos días, una vez que sienta que tiene la fuerza necesaria para afrontar la situación y afrontar lo que se viene.

El refugio en sus vínculos

La noche del viernes 20 de noviembre, Maypi se reunió con sus amigas más íntimas y aprovechó para reflexionar sobre la importancia de los afectos en situaciones así. A través de un posteo, destacó que hay momentos en los que se entiende el verdadero valor de los vínculos, especialmente cuando la vida nos necesita cerca.

Para la modelo, lo más valioso que se construye es ese amor incondicional y la certeza de saber que alguien está para el otro. Según escribió, todo lo demás va y viene, pero el amor y los vínculos son lo único que realmente queda.