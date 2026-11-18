Espectáculos

Ximena Capristo y Gustavo Conti celebraron el 16 de noviembre su decimonoveno aniversario como marido y mujer. Para festejar, Conti compartió en su Instagram postales que nunca habían salido a la luz de su fiesta de casamiento, donde se los ve saliendo del registro civil y bajando por las escaleras en una entrada triunfal en el salón.

Ese día se vistieron de gala. Capristo eligió un vestido blanco corte sirena con escote corazón, bordado de piedras y guantes blancos, manteniendo el pelo suelto. Por su parte, Conti fue con un smoking gris, chaleco, camisa blanca, pañuelo y zapatos negros. Para cerrar el detalle, mostraron que el souvenir era una figura de los dos hecha en porcelana y que la invitación tenía una caricatura de la pareja.

Se casaron en la Iglesia Nuestra Señora de Buenos Aires, en Caballito. Según escribió Conti en su posteo, decidieron casarse después de haber pasado seis años de novios.

Pero lo que más llegó al corazón de los seguidores fue una foto donde Capristo aparece abrazada y sonriendo con Silvina Luna. La modelo, a quien conocieron en la casa de Gran Hermano y que se volvió fundamental en sus vidas, falleció el 31 de agosto de 2023.

La historia de amor de los dos empezó en 2001, cuando fueron participantes y rivales en el reality show. A pesar de las crisis y el paso del tiempo, la relación resistió y se consolidó con el nacimiento de su hijo, Félix, el 22 de enero de 2017.

En las redes, la gente no paró de tirar flores. Entre los comentarios, algunos escribieron que son 'una especie diferente' y otros recordaron que todos vivieron el nacimiento de esa pareja.