Espectáculos

Nicolás Repetto vuelve a la televisión en la pantalla de El Trece. Según se informó, el debut del conductor sería el lunes 11 de enero a las 21 horas, en el horario del prime time.

Según se informó, el ciclo sería un programa de juegos. Para armar el equipo, ya están realizando el casting de bailarines, cantantes y humoristas. Además, se adelantó que los primeros invitados que recibirá el programa "son bomba".

Repetto está muy motivado con este retorno y se encuentra involucrado personalmente en la producción del ciclo, ya que su objetivo es mantenerse al aire durante todo el año.

En cuanto a la grilla, Repetto toma el horario que le deja Guido Kaczka, quien vuelve con Los 8 Escalones en un horario más temprano en lugar de Darío Barassi, que se va de vacaciones.