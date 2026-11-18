Estilo de vida

Mucha gente vive con la idea de que los alimentos frescos son siempre la opción más sana frente a los congelados, pero es momento de mirar el plato con otros ojos. La verdad es que el valor nutricional de lo que comemos no depende solo de si es fresco o no, sino de una mezcla de factores: el tipo de alimento, cuánto tiempo pasó desde que se cosechó y, sobre todo, cómo se conservó y se cocinó.

En el caso de las frutas y verduras congeladas, estas pueden mantener una parte enorme de sus nutrientes. En algunas situaciones, resultan ser una opción tan buena como las frescas, siempre y cuando sepamos elegir y cómo sumarlas a la dieta diaria.

El mito de lo fresco

Cuando compramos frutas y verduras frescas, la ventaja obvia es que disfrutamos de su sabor y textura en el mejor estado posible. Sin embargo, hay un detalle que pocos consideran: desde el momento de la cosecha hasta que llegan a nuestra mesa, suelen pasar varios días.

Durante todo ese proceso de transporte, almacenamiento y el tiempo que quedan en la heladera, algunos nutrientes empiezan a bajar. Esto pasa sobre todo con las vitaminas más sensibles, como la vitamina C, que se reduce gradualmente. No es que lo fresco pierda todo su valor, pero la frescura por sí sola no es la única regla para decidir qué es mejor. Obviamente, si tenemos acceso a productos de estación y los consumimos rápido después de comprarlos, seguimos teniendo una opción nutricional excelente.

La ventaja del freezer

Por otro lado, las frutas y verduras congeladas suelen pasar por el proceso de congelación muy poco tiempo después de haber sido cosechadas. Esta técnica permite que conserven gran parte de sus vitaminas y minerales por un período más largo.

Para quienes quieren comer más vegetales pero no tienen tiempo de ir al supermercado seguido, los congelados son la solución ideal. Tienen la ventaja práctica de que ya vienen limpios y cortados, lo que facilita un montón la cocina. Además, permiten usar solo la cantidad justa que necesitamos y guardar el resto en el freezer.

Estos productos son súper versátiles: se pueden sumar a sopas, omelettes, pastas o guisos. En el caso de las frutas congeladas, son la opción más rápida para armar un smoothie. Al final, usar congelados ayuda a reducir el desperdicio de comida y garantiza que siempre haya opciones nutritivas disponibles en casa.

Ojo con las latas

Los alimentos en conserva también son una herramienta práctica por su larga duración y porque no necesitan heladera antes de abrirse. Pero acá es donde hay que ponerse modo detective con las etiquetas.

Si elegimos vegetales en lata, lo ideal es buscar aquellos que tengan poca sal o que directamente no tengan sal agregada. Cuando se trata de frutas en conserva, la clave es buscar opciones sin azúcar agregada o que estén conservadas en jugo natural en lugar de almíbares.

Es importante tener en cuenta que el procesamiento térmico de las conservas puede reducir algunas vitaminas sensibles, aunque, dependiendo del alimento, también puede mantener o incluso hacer que otros componentes sean más disponibles para el cuerpo.

Cómo hacer compras inteligentes

La conclusión es que no hace falta elegir exclusivamente entre frescos o congelados; ambos tienen un lugar importante en una dieta equilibrada. Para comprar mejor, lo ideal es analizar la estacionalidad de los productos, el costo, el tiempo disponible para cocinar y la cantidad de comida que realmente consumimos para no tirar nada.

La recomendación es leer siempre las etiquetas y preferir productos con la menor cantidad de aditivos posible, salvo que sean estrictamente necesarios. Al final del día, lo que más importa no es si la comida estaba en la heladera o en el freezer, sino que se consuma una variedad sistemática de frutas y verduras que cubran todas las necesidades del cuerpo.

¿Y vos sos del equipo de la verdulería o te salvás con la bolsa de mix congelado?