Espectáculos

Nicolás Occhiato y Mario Pergolini pusieron fin a los rumores de rivalidad durante un encuentro en el programa Otro día perdido. El conductor de Luzu TV recordó un momento tenso de 2020, cuando su canal recién empezaba en YouTube y Pergolini aseguró que sus seguidores eran bots pagos.

Occhiato confesó que, mientras armaba su proyecto, veía todas las entrevistas de Pergolini y tomaba notas porque lo consideraba un referente. Sin embargo, cuando el canal empezó a crecer (en ese momento, según él, los veían unas 20.000 personas), vio una nota en la que el ex CQC decía que eran todos bots. Pergolini, durante la charla, lo corrigió: no todos, la mitad.

Como Pergolini seguía diciendo que tenía bots pagos, Occhiato decidió contactarlo para invitarlo a un café. Según relató, se juntaron un 28 de diciembre, y Pergolini le dijo que era su última reunión del año porque se iba de vacaciones. El conductor terminó apareciendo en la oficina del empresario con su mochila y su computadora para mostrarle la cuenta de YouTube y dejarle claro que no había bots.

"De verdad me duele que digas esto porque hay un montón de laburo atrás fijate", le dijo Occhiato en aquel momento. Después de esa discusión, charlaron durante dos horas sobre varios temas. El creador de Luzu TV cerró el encuentro reafirmando su admiración por Pergolini, asegurando que es un honor estar ahí porque Pergolini, según dijo, la vio diez años antes.

El estado de su relación con Flor Jazmín

En el mismo espacio, Occhiato se refirió a los rumores de crisis con Flor Jazmín tras unas declaraciones donde decía que el enamoramiento había llegado a su fin. El conductor aclaró que, si bien ya no están en esa etapa inicial, están en el mejor momento de la pareja y que la llama está más que encendida.

Cuando le preguntaron si tiene ganas de ser padre, admitió que es algo que empezaron a charlar últimamente. Eso sí, reconoció que nunca uno se siente totalmente preparado y que actualmente ambos están en un momento de mucho trabajo.