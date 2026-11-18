Espectáculos

Tomás Rebord debutó en la conducción de Dominbord. El programa se estrenó el 15 de noviembre a las 22 en América TV y midió 0.8 puntos, quedando tercero en su franja y siendo el tercer programa más visto del canal.

Por otro lado, Masterchef Celebrity fue lo más visto de Telefe y del día en general el domingo 15 de noviembre. Aunque lideró, se trató de la medición más baja que tuvo el reality en sus últimas tres emisiones.

En el mediodía, Almorzando con Juana promedió 2.8 puntos en eltrece. Con ese número, el programa quedó segundo en su franja y fue lo tercero más visto del canal.