Espectáculos

Daniela Christiansson sacó a la luz un episodio muy fuerte de su relación con Maxi López. La modelo recordó la primera Navidad que pasaron juntos, coincidiendo con una etapa en la que el exfutbolista no podía ver a sus hijos.

En una charla con la periodista María Laura Santillán, Daniela confesó que al principio de la relación no estaba al tanto de los conflictos que Maxi tenía. Según se explicó, el exjugador había decidido mantenerla al margen para que el vínculo fuera un espacio de tranquilidad y no trasladarle sus problemas personales.

El momento más sensible ocurrió durante esas fiestas. Daniela, que en ese entonces tenía 23 años, le preparó un regalo especial: unas tacitas que tenían fotografías de cada uno de los hijos de Maxi. El gesto, que buscaba ser un mimo y mantener presentes a los chicos, terminó tocando una fibra muy profunda en él.

"Era Navidad, la primera Navidad juntos, no lo pasaba con sus hijos. Y yo le regalé tacitas, cada una con fotos de sus hijos, y se puso a llorar", relató la modelo. Según Daniela, esa fue la única vez que lo vio llorar de esa manera, aunque después lo vio emocionarse por otras cosas, pero muy poco.

Sobre la personalidad de su pareja, Christiansson señaló que Maxi cambió su forma de expresar los sentimientos. Aseguró que el hecho de abrirse así era un lado nuevo en él, ya que antes no lo hacía. La modelo admitió que, debido a su edad en aquel momento, no llegó a dimensionar del todo lo que significaba para él pasar las fiestas sin sus hijos.