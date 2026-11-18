Espectáculos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detuvo a tres personas presuntamente responsables de robar celulares a los asistentes de los conciertos de Karol G. Los arrestos se dieron en tres hechos distintos dentro del perímetro del Estadio GNP Seguros, en la alcaldía Iztacalco.

Karol G es una cantante colombiana que llevó su gira Viajando por el Mundo Tropitour a México. El operativo de seguridad estaba pensado para cubrir las fechas del 13, 14 y 15 de noviembre, aunque la autoridad no aclaró en qué día exacto cayó cada uno de los detenidos.

El botín y los operativos

Durante las detenciones, la policía recuperó tres dispositivos: un Honor azul marino y dos iPhone, uno blanco con funda de Nintendo Switch y otro azul claro. Los arrestados fueron una mujer de 31 años y dos hombres, de 36 y 41 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En el primer caso, una ciudadana señaló a una mujer como la responsable de sustraerle el teléfono del bolsillo del pantalón. En el segundo caso, un hombre fue interceptado luego de que la víctima denunciara que le habían arrebatado su celular. El tercer hecho ocurrió durante el desalojo del inmueble, cuando una mujer reportó que un hombre le había sustraído su dispositivo móvil.

Para evitar este tipo de situaciones, la SSC desplegó un operativo gigante con mil 209 uniformados, 47 vehículos, ocho motos, nueve grúas, dos drones, un camión y un helicóptero. A esto se sumaron 463 elementos de la Policía Bancaria e Industrial para cuidar los accesos, las gradas y la zona de comida, además de patrullajes para frenar la reventa de entradas.

Cambios de fecha y sorpresas

El show del domingo 15 de noviembre tuvo que ser pospuesto por motivos de salud de la cantante, según confirmaron OCESA y la productora Enso. La presentación se reprogramó para el martes 17 de noviembre en el mismo estadio. Quienes tenían entradas para el domingo pudieron usarlas automáticamente o pedir el reembolso por Ticketmaster.

Las funciones del viernes 13 y sábado 14 de noviembre se hicieron sin problemas y tuvieron como invitadas especiales a Thalía y Belinda.

Una zona caliente para los robos

Este operativo en el Estadio GNP se suma a otros despliegues recientes en la alcaldía Iztacalco. Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, durante el Gran Premio de México de Fórmula 1 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la SSC detuvo a 77 personas.

De ese grupo, 76 fueron arrestadas por posible reventa de boletos y una por robar una cartera. En ese operativo se recuperaron 25 boletos sin dueño legal y se detectaron 36 acreditaciones falsas. Además, la policía aseguró cinco drones no autorizados y realizó 426 pruebas de alcoholimetría, de las cuales 42 dieron positivo. Para ese evento se movilizaron más de 4 mil 300 elementos.