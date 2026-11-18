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Se terminó el misterio y ya tenemos nombre para el espía más famoso del cine. Amazon MGM Studios confirmó a través de Instagram que Robert Pattinson es el elegido para encarnar al nuevo James Bond. Para anunciar la noticia, subieron una foto donde la estrella aparece apuntando con una pistola, metiéndose totalmente en el personaje del agente secreto.

Robert Pattinson, que ya es un peso pesado del cine por haber protagonizado The Batman y la saga de Twilight, no ocultó su emoción. Aseguró que James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y definió que le hayan confiado el papel de 007 como el mayor honor de su vida. Además, confesó que decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto.

Agradecimientos y bendición real

El actor se mostró profundamente agradecido con el equipo de Amazon MGM Studios, mencionando específicamente a Denis Villeneuve, Amy, David y Tanya por haber creído en él. Pattinson afirmó estar muy ilusionado con la colaboración y con el trabajo que se viene junto a este equipo fantástico. Según un comunicado, el actor aporta un aire completamente nuevo pero mantiene el espíritu atemporal de 007, y ya tiene ganas de empezar.

Los reyes Carlos III y Camila también dieron el visto bueno al escogido. A través de la cuenta oficial de la familia real británica, publicaron un mensaje de bienvenida al servicio secreto de Su Majestad para el señor Bond.

El camino hacia el 007

Llegar a este puesto no fue rápido. El proceso de selección tomó tiempo, especialmente después de que Daniel Craig anunciara en 2017 que no volvería a interpretar al agente. De hecho, el anuncio de Pattinson coincide con el vigésimo aniversario del estreno de Casino Royale, que fue la primera de las cinco películas donde participó Craig.

Antes de que se confirmara que Robert era el elegido, hubo una lista larga de candidatos que sonaron fuerte en los últimos meses. Entre los británicos estaban Nicholas Hoult, Josh O'Connor, Aaron Taylor-Johnson y Callum Turner. Incluso el australiano Jacob Elordi figuraba como posible opción para el rol.

Los productores Amy Pascal y David Heyman, que están detrás de esta nueva entrega, están convencidos de que el legado de Bond está en buenas manos. Para ellos, la audacia de Pattinson como actor, su sentido del humor autocrítico y su capacidad para reinventarse continuamente lo hacen el Bond perfecto para nuestra época.

De las chicas del teatro a la cima del cine

Robert Pattinson nació en Barnes, al suroeste de Londres. Creció con su padre, que era comerciante de autos, su madre, que trabajaba en una agencia de modelos, y dos hermanas mayores. Su camino en la actuación empezó en el club de teatro de su colegio, aunque él mismo admitió en una entrevista de 2008 que al principio se anotó porque allí iban muchas chicas guapas.

Su primer salto a la pantalla grande fue en 2005, cuando interpretó a Cedric Diggory, el capitán del equipo de Quidditch, en la cuarta película de Harry Potter. Tres años después, el mundo lo conoció como Edward Cullen en la primera de las cinco cintas de Twilight, lo que lo convirtió en un ídolo global. Desde entonces, siguió escalando con producciones como The Batman y La Odisea de Christopher Nolan.

Con Pattinson, la franquicia suma a su séptimo actor en el rol, siguiendo los pasos de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Según la corresponsal de Cultura de la BBC, Noor Nanji, este movimiento busca atraer a una nueva generación de fans a la saga.

Lo que sabemos de la película

Sobre la cinta que protagonizará Pattinson, que será la vigesimosexta entrega de la saga, todavía hay muy pocos detalles. Lo que sí se sabe es que se espera que la producción arranque en 2027 y que el estreno tenga lugar en 2028.

Sinceramente, después de verlo como Batman, creemos que tiene el perfil ideal para un espía moderno. ¿Ustedes se imaginan a Robert con el smoking puesto?