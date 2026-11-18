Espectáculos

El recital de Shakira en el estadio Mario Alberto Kempes, que fue el 14 de diciembre de 2025, llegó a la Justicia. Una demanda colectiva de espectadores reclama compensaciones económicas porque el concierto terminó antes de lo previsto y consideran que la prestación fue incompleta.

La acción judicial apunta directamente contra tres empresas vinculadas a la organización, producción y realización del evento: UJ S.A., Jiménez Records S.A.S. y FEG Entretenimientos S.A. El Juzgado en lo Civil y Comercial de 5ª Nominación de Córdoba ya empezó a tramitar el expediente y aceptó la intervención de la Asociación Civil Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC) como representante de los afectados.

¿Quiénes pueden reclamar?

Acá viene lo interesante: el juez Ricardo Guillermo Monfarrell decidió que el proceso alcanza a todas las personas que hayan entrado al estadio, sin importar dónde vivan. No importa si pagaron el ticket o si entraron gratis con alguna invitación o cortesía; ambos grupos pueden sumarse al reclamo. Solo quedan afuera quienes hayan renunciado a su derecho o decidan excluirse de la acción colectiva.

No es solo por la entrada

Los demandantes no quieren solamente que les devuelvan la plata o una compensación por la duración del show. También piden que la Justicia evalúe una multa civil por daño punitivo y una indemnización por daño moral. Buscan, además, que se tomen medidas preventivas para que no pase lo mismo en otros eventos futuros.

Sobre el daño moral, el tribunal dispuso que podrá analizarse de manera colectiva si existió un perjuicio mínimo común a los espectadores. Sin embargo, si alguien tuvo un daño personal más grave vinculado a sus circunstancias particulares, eso tendrá que demostrarse de manera individual.

Por ahora, la Justicia habilitó el tratamiento colectivo de la demanda, pero todavía no se decidió si las empresas realmente incumplieron sus obligaciones ni cuánto tendrían que pagar. El proceso continuará para resolver los reclamos vinculados con el espectáculo de la cantante colombiana en Córdoba.

¿A ustedes les pasó de ir a un show y sentir que los dejaron con ganas?