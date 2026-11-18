Espectáculos

La ficción vuelve a la televisión abierta con una nueva versión de En terapia. El proyecto fue adquirido por Adrián Suar para El Trece y contará con la escritura de Mario Segade y la dirección de Daniela Goggi. El elenco estará encabezado por Joaquín Furriel, Paola Barrientos y Luis Machín.

Esta serie, basada en un formato original de Israel, ya tuvo una primera versión en Argentina protagonizada por Diego Peretti. En aquel entonces, la trama giraba en torno a las sesiones de terapia de diversos casos, mezclando las historias de los pacientes con los vínculos del terapeuta con su propia familia y su analista. Para esta nueva entrega, la producción estará a cargo de Amazon, Kapow y Kuarzo en conjunto.

En cuanto a la programación del canal, la ficción ya se está grabando y tendrá una extensión de 28 capítulos. Se emitirá en el horario de Mario Pergolini, mientras que Guido Kaczka volverá en marzo con Es mi sueño. Para cubrir el prime time durante el verano, El Trece convocó a Nico Repetto con el programa Clink, que consiste en 40 emisiones pregrabadas de entretenimiento.