Wanda Nara se planta ante las críticas por su película y marca la cancha con Susana y Moria

Espectáculos

Wanda Nara está viviendo un momento clave con el estreno de su película y se mostró feliz y expectante durante la presentación. En una entrevista, la conductora confesó los nervios que siente antes de ver el resultado final de su laburo, ya que aseguró que puso todo de sí misma en el proyecto: “Sé lo que hice, sé lo que le di a este proyecto, que es mi vida, porque le puse todo y mucho más”.

La empresaria admitió que los nervios están a flor de piel y por eso tiene pensado volver a ver la película durante el fin de semana. Esta vez quiere ir acompañada por amigos para descubrir esos detalles que quizás se le escaparon durante la primera función.

Sobre las críticas y si las polémicas son una estrategia para posicionarse, Wanda fue tajante y dejó claro que no se detiene en los cuestionamientos. Su método para manejar el hate es simple: mantener la atención en sus objetivos personales y profesionales. Según explicó, nunca se desenfoca de su trabajo, de su vida, de sus ideas, de sus ideales y de sus sueños.

Para la conductora, enfocarse en energías negativas es básicamente tirarse para atrás ella misma. De hecho, sostiene que todo suma y construye, ya sean las críticas o los buenos comentarios, y por eso invitó a todo el mundo a ver la película. También aprovechó para agradecer el aguante del público y de los periodistas que siguen sus trabajos.

Otro tema que saltó fue la comparación con dos leyendas del espectáculo argentino: Susana Giménez y Moria Casán. Si bien Wanda siente admiración por ambas, dejó en claro que no busca ser una copia de ninguna. “Yo creo que cada una es única y las admiro. Admiro a ellas, pero siento que yo estoy haciendo mi propio camino”, aseguró.

En resumen, Wanda está concentrada en concretar sus sueños y en construir una carrera con identidad propia, tratando las críticas simplemente como parte de su exposición mediática.

¿Se animan a ir al cine a ver la nueva faceta de Wanda o pasan de largo?