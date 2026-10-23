Momi Giardina casi provoca un infarto en Luzu TV con un anuncio de separación que resultó ser un chiste

Espectáculos

Momi Giardina volvió a demostrar que tiene el timing perfecto para el caos. Durante una transmisión de Luzu TV, la humorista dejó a sus compañeros y a Nicolás Occhiato totalmente descolocados cuando, visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas, soltó una bomba: "Creo que me voy a separar".

La escena fue un despliegue de dramatismo total. Entre sollozos, Momi empezó a recordar cómo había conocido a su pareja. El clima en el estudio se puso tenso en un segundo y Occhiato, que no entendía absolutamente nada de lo que pasaba, llegó a preguntar si alguien la entendía mientras el resto del equipo intentaba descifrar si realmente estaban presenciando el fin de una relación.

Sin embargo, el drama duró lo que dura un TikTok. Giardina terminó revelando que todo era una actuación y que el motivo de su reacción era, en realidad, que "nos salió todo muy bien". Lejos de estar en crisis, la humorista venía de disfrutar unas vacaciones soñadas en un destino paradisíaco junto a Sebastián, y el anuncio fue en realidad una actuación.

El impacto en el estudio

La reacción de sus colegas fue inmediata y variada. Flor Jazmín Peña no pudo ocultar su indignación al verse engañada por la actuación de Momi y sentenció que Momi está muy loca y que lloró de verdad. Por otro lado, Martín Garabal admitió que cayó por completo en la trampa y que se la creyó mal.

De un cajón de frutas al compromiso

Para entender el nivel de complicidad que tienen, hay que volver al origen de todo. La historia de amor entre Momi y Sebastián Espada empezó de la manera más random posible: durante una temporada de verano del canal de streaming en Pinamar. Sebastián, que se dedica a la gastronomía y mantiene un perfil mucho más bajo que el de la humorista, se acercó al estudio del programa como oyente y llamó la atención de Momi al instante.

El flechazo ocurrió mientras Momi desayunaba con Valen Iúdica. La humorista vio entrar a Sebastián con un cajón de frutas y no pudo evitar que le gustara. Según contó, incluso le pidió a su compañera que averiguara quién era el chico, aunque esa primera misión no tuvo el éxito esperado. El romance terminó de arrancar cuando Momi decidió hacer pública su atracción durante una transmisión, señalándolo. A partir de ese clip, la pareja no se separó más.

Un vínculo con el visto bueno familiar

Con el tiempo, la conexión creció y Sebastián se integró totalmente a la vida cotidiana de Momi. Un punto clave en esta relación fue la aceptación de Juli Castro, la hija de la humorista, quien mantiene una buena relación con él y le dio el visto bueno al noviazgo.

El punto máximo de romanticismo llegó en noviembre de 2024. Durante un show de Nadie Dice Nada en el Antel Arena de Uruguay, Sebastián decidió dar el siguiente paso y sorprendió a Momi con una propuesta de casamiento. Frente a todo el público y sus compañeros de trabajo, se arrodilló y le ofreció un anillo, cerrando así un círculo que empezó por casualidad en la costa argentina y que ahora tiene proyectos de futuro.

Sinceramente, después de que el tipo se arrodille en un estadio en Uruguay, cualquiera se cree que el "me separo" es un chiste. ¿Quién más se anima a trolear así a todo el equipo al aire?