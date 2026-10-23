Guillermina Valdés soltó todo sobre su separación de Sebastián Ortega y el vínculo con Marcelo Tinelli

Espectáculos

Guillermina Valdés no se guardó nada y recordó lo difícil que fue su separación de Sebastián Ortega en 2011, después de más de doce años de matrimonio. En medio del ruido por el conflicto entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, la actriz admitió que vivió una situación similar y dijo: "La pasé muy mal".

El escándalo en aquel entonces fue total porque, al año siguiente de su ruptura, confirmó que estaba en pareja con Marcelo Tinelli, quien era supuesto amigo de Sebastián. Guillermina confesó que escuchó cosas que estaban muy lejos de la realidad y que, como no se pudo defender, el proceso fue muy complejo. Incluso confirmó que hubo gente del otro lado "fogoneando" los ataques hacia ella.

La frase que más ruido hizo fue la que marcó el tiempo de silencio con su ex familia política. "Volví a tener comunicación con los Ortega cuando me separé de Marcelo, 10 años después", lanzó la actriz,

A pesar de todo el caos mediático y las críticas, Guillermina destacó que se centró solo en sus hijos. Aseguró que respetó los tiempos de todos y que se siente tranquila porque puede ver que los chicos no sufrieron esa etapa, ahora que ya son mayores de edad.