Marta Fort tiró la bomba sobre el grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity

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Marta Fort decidió prender fuego todo y reveló que el grupo de WhatsApp de los participantes de MasterChef Celebrity es un "conventillo total". La influencer contó que ahí es donde realmente explota la interna, especialmente cuando se trata de criticar cómo Maru Botana prueba las preparaciones durante las devoluciones.

La polémica ya venía picando entre los televidentes, pero Fort confirmó que los concursantes también lo comentan fuera de cámara. Incluso recordó un mensaje que leyó en el chat, según el cual la cocinera habría evaluado un plato distinto del que había probado. Eso sí, Marta se guardó el nombre de quién escribió el mensaje y de qué participante era la comida.

Si bien Fort trató de bajarle el tono diciendo que, mientras la devolución de Botana no esté errada, no hay problema en que no pruebe tanta comida, el resto del jurado tuvo que dar la cara.

Donato de Santis salió al rescate de su colega y explicó que cada uno tiene su propia manera de evaluar y que las devoluciones pueden ser subjetivas. Por otro lado, Mike Amigorena se lo tomó con humor y comparó los estilos: mencionó que Germán se manda un cucharón cada vez que prueba, mientras que a Maru no la quiere matar y se ríe de la situación. De paso, bromeó diciendo que a Dolli Irigoyen habría que pedirle que deje comida para el resto del equipo.

Cuando le preguntaron a Dolli Irigoyen sobre el comportamiento de Botana, la chef prefirió no meterse en el barro y respondió que se lo dejaba al criterio de la periodista.

Honestamente, que el grupo de WhatsApp sea un conventillo es lo único normal en un reality, pero que prueben una cosa y juzguen otra es ya nivel experto en caos. ¿Ustedes creen que Maru se pasa de confidence o es parte del show?