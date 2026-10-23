La Sole abrió su corazón sobre la salud de su papá y el proceso detrás de 'Mi Refugio'

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Soledad Pastorutti presentó su nuevo álbum, Vale la pena, que reúne diez canciones nuevas en el marco de sus tres décadas de carrera. Durante la conferencia de prensa, la artista se puso muy sentimental al hablar de "Mi Refugio", un tema dedicado a su papá, Omar, que funciona como un homenaje y un mimo hermoso para él.

La Sole reveló una realidad muy dura: su padre sufre una enfermedad y ya no sabe quién es él mismo ni reconoce a su hija. La cantante admitió que le llevó mucho tiempo procesar y comprender lo que estaba pasando, y que hubo momentos en los que, aunque se sentía sin voz por el impacto emocional, tuvo que seguir adelante con sus compromisos laborales.

Sobre la letra de "Mi Refugio", aclaró que no se centra en describir la enfermedad de Omar, sino que es una canción de agradecimiento. En el tema, La Sole repasa los valores que aprendió de él, la confianza que él depositó en sus deseos y el esfuerzo que hizo para sostener a la familia. En una de las partes, canta sobre lo bueno que él le enseñó y sobre lo cara que es la verdad.

La artista recordó a su padre como el hombre que le dio la libertad de decidir su propio rumbo y de volar por donde ella quisiera. Esta conexión emocional se refleja en una frase de la canción que hoy cobra un sentido mucho más profundo: "Cómo expresar lo que siento / Ahora que estás y no estás".

El proceso de grabación de este tema fue particularmente intenso y Soledad explicó exactamente cómo lo hizo. Primero, en el estudio bajaron las luces. Después, registró la canción frase por frase. Al final, decidió que la versión que quedaría en el disco fuera el demo, grabándolo una sola vez.

La Sole explicó que no quiso repetir la toma ni buscar una interpretación más pulida porque sentía que aquel registro reflejaba con total fidelidad el momento que estaba viviendo. Para ella, buscar una interpretación más pulida podía alterar ese registro.

Cuando Soledad le hizo escuchar la canción a Omar, la reacción fue inmediata y terminó en lágrimas. Aunque la cantante no sabe exactamente qué entendió su padre, destacó que ocurrió algo fundamental: Omar reconoció su voz en la música, algo que para ella tiene mucho valor dada la situación actual de salud de su progenitor.

Miguel, un amigo de la familia, le sugirió que retirara la canción porque la emoción podía afectarlo. Sin embargo, la artista presentó la composición como una forma de agradecerle su presencia en su historia personal y artística.

Para cerrar, La Sole reflexionó sobre la justicia y la unión de su familia, compuesta por sus padres y su hermana. Destacó que Omar fue un padre justo con sus hijas y que, aunque ella sea la cara más visible de la familia, siempre fueron muy unidos. Terminó expresando su pena por la situación actual, ya que su padre es alguien que hoy disfrutaría muchísimo de sus nietos.

Es increíble que la música logre conectar donde las palabras ya no llegan, ¿no?