Andy Kusnetzoff rompió el silencio por la denuncia a Hernán Casciari: "Es un tema delicado"

Espectáculos

Andy Kusnetzoff se pronunció sobre la situación judicial de Hernán Casciari, quien fue denunciado ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 34. El reclamo viene de un grupo de 18 personas que denuncian presuntas irregularidades en la gestión de fondos de algunas películas de Orsai Audiovisuales SRL, la compañía donde Casciari es socio gerente.

Andy Kusnetzoff es un periodista, conductor de TV y productor argentino que saltó a la fama en Caiga Quien Caiga y llevó adelante ciclos como Maldito Lunes y Argentinos por su nombre. Actualmente conduce Perros de la calle por Urbana Play, el espacio donde Casciari había presentado su método de financiamiento colectivo, razón por la cual la palabra del conductor era una de las más buscadas.

Entre la confianza y el reclamo

Al hablar frente al micrófono, Kusnetzoff comenzó aclarando que se había anotado conceptos específicos para decir, marcando una diferencia con lo que había sucedido la noche anterior, cuando los cronistas lo abordaron en los Martín Fierro de Radio. Definió el asunto como un "tema delicado" para encarar y sostuvo que no hay nada que revelar, sino más bien sensaciones personales.

El periodista destacó la trayectoria de Casciari, quien fue columnista durante diez años en Perros de la calle, y elogió la genialidad de sus cuentos, mencionando específicamente La valija de Lionel. Valoró que la propuesta del autor siempre fue una alternativa a los medios tradicionales y resaltó el trabajo de la Editorial Orsai, asegurando que permitió que mucha gente escribiera sus libros y fomentó un sistema colaborativo que no dependía tanto de las editoriales tradicionales.

Sin embargo, al pasar al terreno de Orsai Audiovisuales, el panorama cambió. Kusnetzoff confesó que confiaba en Hernán, al igual que muchos otros, atraídos por la idea de que todos pudieran formar parte y decidir incluso el elenco de una película. Si bien valoró esa propuesta, remarcó que tener confianza en alguien no impide escuchar hoy el reclamo de las personas que se sienten damnificadas.

El proyecto de Maradona y la confianza rota

El conductor admitió haber estado leyendo y escuchando muchas cosas sobre el tema. Si bien mantiene que la cultura de la autogestión y lo colaborativo de Orsai le parecía y le sigue pareciendo muy buena, señaló que esa modalidad requiere de una confianza que, evidentemente, en una parte se rompió.

Para dimensionar el nivel de confianza que tenía en el escritor, Kusnetzoff reveló que puso en Orsai uno de sus proyectos más importantes, el de Maradona. Por eso, afirmó entender perfectamente a quienes confiaron y se entusiasmaron, subrayando que hubo gente que puso su plata ahí y que no hay que subestimarlo, sin importar si se trató de un bono mínimo. Para el conductor, esas personas están buscando respuestas o no se conformaron con las que recibieron, y considera fundamental que en ese lugar haya escucha.

El video viral y las promesas de ganancia

La polémica se intensificó luego de que se viralizara un fragmento antiguo del ciclo radial donde Casciari hablaba sobre el financiamiento de la película La muerte de un comediante, dirigida y protagonizada por Diego Peretti. En ese clip, el autor aseguraba que los inversionistas iban a ganar dinero.

Kusnetzoff explicó que conoce a Casciari y que "por ahí se ceba a veces". Recordó que, en el medio del cine y el espectáculo, nadie puede asegurar ganancias y que eso fue precisamente lo que trató de decirle al autor en su momento.

En la emisión recuperada, Casciari sostenía que por 50 dólares se podía obtener un bono y que, una vez vendida la película, el valor sería mucho mayor que el costo. Cuando Kusnetzoff intervino diciendo "Recuperás y podés ganar", el autor fue más allá y sentenció: "Vas a ganar. Con esta yo puedo asegurar que vas a ganar".

Ante esa afirmación, el periodista intentó poner un freno advirtiéndole: "No asegures". Pero Casciari insistió en que con esa producción sí podía hacerlo, ratificando que quien ponía 50 dólares tendría bastante más al año siguiente y animando a la gente a hacerlo ya. Kusnetzoff cerró el diálogo en aquel entonces intentando sumar una pizca de cautela, sugiriendo que también se podía perder o que podía pasar que no se ganara nada.

¿Y vos? ¿Te animarías a invertir en una película basada solo en la confianza o preferís los métodos tradicionales?