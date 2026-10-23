Salió todo mal: Mercedes Ninci sufrió una agresión en vivo y Moria Casán no se quedó callada

Espectáculos

El jueves, lo que debía ser una cobertura rutinaria en el centro de la Ciudad de Buenos Aires se transformó en un campo de batalla. Mercedes Ninci, cronista de eltrece, fue agredida físicamente mientras intentaba entrevistar a Candela Arizaga a la salida de la fiscalía, en la peatonal Suipacha. El despliegue periodístico terminó mal: Ninci recibió tirones de pelo y un manotazo en la cabeza por parte de un camarógrafo, en medio de un clima de empujones, insultos y amenazas dirigidas al equipo del canal.

La situación escaló rápidamente debido a la cantidad de equipos de televisión que esperaban la salida de Arizaga, quien había ido a declarar por la causa vinculada con Facundo Moyano. En el fragor del cruce entre trabajadores de prensa, la transmisión del programa La mañana con Moria mostró momentos de total confusión. El caos fue tal que el equipo técnico tuvo serias dificultades para sostener la señal al aire, mientras se escuchaban gritos y reclamos constantes entre los presentes. En medio del ruido, se llegó a escuchar una amenaza directa y bastante fuerte hacia el equipo de eltrece: “Te rompo la cabeza”.

La reacción de la diva

Moria Casán, la conductora y figura icónica de la televisión argentina, siguió todo el despliegue desde el estudio con evidente preocupación. Al principio, la diva admitió que era casi imposible comprender lo que pasaba debido al volumen de los gritos que llegaban desde el móvil, comentando que “no se entiende nada”. Sin embargo, su indignación creció cuando notó que otra cronista le exigía a Ninci que dejara de hacer preguntas. Moria no dejó pasar el comentario y cuestionó la actitud de quien intentaba callarla, calificando al individuo de atrevido.

Aunque la conductora reconoció que es normal que todos los medios busquen la primicia y quieran obtener declaraciones, marcó un límite claro. Para ella, cortar el micrófono de una colega u obstaculizar el trabajo periodístico excede cualquier competencia profesional. La violencia física fue el punto donde Moria fue más tajante, asegurando que nada que tenga que ver con pegarse o con la violencia está bueno. Al ver las imágenes repetidas donde el episodio quedó registrado con claridad, la diva lanzó frases lapidarias: “Horrible. Señores, a mano, métaselo en otro lado, atrevido”, y definió la situación como “un acto absoluto de violencia”.

El descargo de la periodista

Después de que terminó el móvil, Mercedes Ninci confirmó que la agresión fue real, aunque intentó quitarle dramatismo al asunto. Si bien admitió que le tiraron el pelo, señaló que ya saben quién fue el responsable y mencionó que se trata de personas que son “amigos de otro canal”. A pesar de intentar bajarle la intensidad al conflicto, la periodista dejó en claro que lo que realmente le molesta es que no la dejaran trabajar. Incluso llegó a hacer un chiste sobre su propia imagen, ironizando que por suerte no tenía extensiones en el cabello, porque si no la hubieran dejado pelada.

Ninci, que lleva tres décadas cubriendo este tipo de noticias, explicó que lo ocurrido es parte de la dinámica de los denominados scrums, esos momentos donde varios medios se amontonan en un mismo lugar para conseguir una declaración. Cabe destacar que el camarógrafo que acompañaba a Ninci también sufrió agresiones durante el altercado, confirmando que el equipo de eltrece estuvo en el ojo de la tormenta.

Un contraste con la noche anterior

Este episodio violento ocurrió apenas unas horas después de una noche muy feliz para la cronista. El miércoles, Ninci había sido premiada en el Martín Fierro de Radio 2026, donde ganó la categoría de Movilero por su desempeño en Mitre informa primero, de Radio Mitre. El reconocimiento fue otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

En la previa de esa ceremonia, la periodista había vivido un momento personal muy especial al llegar a la alfombra roja acompañada por su hija Florencia. Ninci contó que fue la primera vez que iba con su hija y que nunca había mostrado a sus hijos. Por su parte, Florencia destacó la intensidad y la constancia de su madre en el ámbito profesional, asegurando que admira que ella “no para nunca” y que es “muy manija”, razón por la cual consideraba que merecía el premio.