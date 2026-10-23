Lourdes Sánchez y Francisco Liotta: el romance que ya no se puede ocultar

Espectáculos

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández parecen haber decidido que ya es momento de dejar de lado el misterio. Aunque todavía no hubo una confirmación formal de que estén en pareja, el intercambio de gestos en las redes sociales y algunas imágenes filtradas hicieron que los rumores se transformen en una realidad casi evidente para todos sus seguidores.

Lourdes es una bailarina, conductora, actriz, modelo y cantante argentina, reconocida por haber sido semifinalista en las temporadas 12 y 14 de Bailando por un Sueño. Recientemente, la artista empezó a transitar una nueva etapa personal tras separarse del Chato Prada, con quien mantuvo una relación durante 16 años. En ese contexto, su nombre empezó a sonar fuerte junto al de Francisco Liotta.

El mensaje que terminó por encender todo

El punto de giro ocurrió el domingo pasado, durante la celebración del Día de la Madre. Lourdes compartió imágenes de cómo pasó su jornada y, entre las fotos, subió una donde se la ve con un ramo de flores. El detalle clave fue que la bailarina mencionó la cuenta de Francisco Liotta en la publicación.

El empresario correntino no dejó pasar la oportunidad y decidió compartir esa misma imagen en su perfil. Pero lo que más llamó la atención fue el texto que acompañó la foto: "Y para esta mamucha también", escribió Liotta, cerrando la frase con un emoji de beso con corazón. Este gesto fue interpretado como una señal clara de que el vínculo entre ambos dejó de mantenerse en reserva, especialmente porque ocurrió después de varios días de fuertes especulaciones sobre el romance.

La complicidad no terminó ahí. Los dos empezaron a intercambiar corazones en Instagram, una demostración pública de cercanía que marca un cambio drástico respecto al bajo perfil que habían intentado sostener frente a las versiones sobre su relación.

Pistas previas y el silencio de Liotta

Esta dedicatoria no fue el primer indicio. Unos días antes, el viernes 16 de octubre, el periodista Juan Etchegoyen difundió unas fotografías donde se veía a Lourdes y Francisco caminando juntos por la costanera norte de Corrientes. Las imágenes mostraron a ambos compartiendo un paseo y reforzaron las versiones sobre un posible romance.

Hasta ese momento, Francisco Liotta se había mantenido hermético y evitaba pronunciarse sobre el tema. De hecho, cuando le preguntaron directamente sobre los rumores, el empresario prefirió no dar detalles de su vida privada y respondió mediante un audio difundido por Infobae: "Prefiero no declarar nada". Precisamente por ese silencio previo, el mensaje cariñoso que publicó el domingo generó tanto impacto, ya que había optado por el silencio.

El factor Chato Prada y la postura de Lourdes

En medio de todo este ruido mediático, apareció un dato que no pasó desapercibido: el Chato Prada, ex pareja de Lourdes, también se hizo presente en las redes. A pesar de que están separados después de 16 años de relación, el hombre saludó a la bailarina por el Día de la Madre. Esta coincidencia de mensajes en una fecha tan especial despertó mucha curiosidad entre los seguidores, justo cuando la relación con Liotta empezaba a ganar visibilidad.

Por su parte, Lourdes ya había dejado algunas pistas sobre su estado emocional en una entrevista con Radio Sudamericana de Corrientes. Al referirse a los comentarios sobre su vida privada, se refirió a su vida privada.

Si bien en aquel momento no confirmó que estuviera saliendo con Francisco Liotta, sus palabras fueron tomadas como una señal de que estaba dispuesta a vivir esta nueva etapa sentimental sin que le importaran las opiniones ajenas. Ahora, entre las fotos en Corrientes, los corazones en Instagram y las flores, parece que el amor ganó la pulseada y ya no hay mucho que ocultar.

¿Saldrán finalmente a decir que son novios o van a seguir jugando al misterio con los emojis?