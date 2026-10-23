Ana Paula Dutil cerró su Instagram por el hate tras la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Espectáculos

Ana Paula Dutil decidió cerrar su cuenta de Instagram después de recibir una lluvia de mensajes de odio. La decisión ocurrió mientras circulaban versiones que señalaban a una amiga de la exmodelo como la tercera en discordia en la pareja de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Esta situación llega poco más de una semana después de que la conductora anunciara su separación del cantante, con quien se había casado el 15 de septiembre. La presión mediática y el acoso en las redes sociales terminaron por agotar a Dutil, a pesar de que había intentado distanciarse del conflicto.

En su última aparición pública, Ana Paula fue categórica al decir que no tenía nada que ver con la ruptura. "Me sorprende que se hable como si yo tuviera que ver en esto. No tengo nada que ver, me separé hace muchos años de común acuerdo y hoy estoy enamorada de otra persona", aseguró.

Además, la exmodelo quiso bajarle el tono a las especulaciones sobre una posible tensión con Prandi. Contó que se juntaron a tomar un café, se dijeron todo y que incluso le agradeció a Julieta porque ella impulsó a Emanuel Ortega a volver a grabar música. También destacó que sus hijos la quieren un montón.

Para ponerle un poco de contexto, Dutil y Ortega fueron una de las parejas más emblemáticas del ambiente artístico durante más de dos décadas. Se conocieron cuando el músico estaba en su mejor momento y formaron una familia con sus dos hijos, Bautista e India, además de los hijos mayores de la modelo, Lucas y Mateo. Durante esos años mantuvieron un perfil reservado y lejos de los escándalos, hasta que en 2018 confirmaron que se separaban en términos de respeto mutuo.