Charly, sushi y perritos: la agenda imperdible para este finde en Buenos Aires

Espectáculos

Buenos Aires se prepara para un fin de semana cargado de propuestas originales. La agenda porteña para los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre incluye desde experiencias de bienestar y cultura japonesa hasta una exposición dedicada al mundo del motor.

El gran protagonista es Charly García, el músico y compositor considerado la figura más vanguardista de la música popular argentina y latinoamericana. El viernes 23 de octubre el artista cumple 75 años y la ciudad lo celebra con una programación especial que se extiende todo el fin de semana, recorriendo las distintas facetas de su obra.

El rock y el tango celebran a Charly

Para arrancar los festejos, el viernes 23 de octubre a las 19 horas, el Anfiteatro del Parque Centenario recibe a la cantante de jazz y actriz Ligia Piro. Ella presentará “Inconsciente colectivo”, que es su primer espectáculo dedicado íntegramente a la obra de García, y estará acompañada por la agrupación de cuerdas X-Strings. La entrada es libre y gratuita, ingresando por orden de llegada. Luego, a las 20 horas, la Usina del Arte presenta el show Las canciones más lindas de Charly.

El sábado 24 de octubre a las 19 horas, el Anfiteatro del Parque Centenario vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez con Tangos para Charly, un espectáculo a cargo de Cucuza Castiello, Guillermo Fernández y Noelia Moncada. A la misma hora, la Casa de la Cultura ofrece la función Clics eternos.

El cierre de estos homenajes por el natalicio del músico será el domingo 25 de octubre a las 19 horas, nuevamente en el Anfiteatro del Parque Centenario, con la presentación de La Máquina de Hacer Pájaros x FMSV.

En cuanto a los tickets, las funciones en el Anfiteatro del Parque Centenario y la Casa de la Cultura son libres y gratuitas, sin reserva y por orden de llegada. Para la Usina del Arte hace falta una reserva previa online en su web, mientras que para la propuesta en el Centro Cultural 25 de Mayo se debe reservar en la plataforma Entradas BA, que habilita los lugares 72 horas antes de la función. Para más data, se puede consultar el sitio del Ente de Turismo de la ciudad.

Tecnología, arte y bienestar

La ciudad también se convierte en el escenario de la Tecweek, una semana que reúne los eventos más fuertes de la industria en Argentina y la región. Hasta el sábado 31 de octubre, en distintos puntos de Buenos Aires, expertos y empresas analizan temas clave como inteligencia artificial, gaming, fintech, blockchain, biotecnología y future learning.

Para los que aman la imagen, llega Pinta BAphoto al predio de La Rural en Palermo. Es la feria de arte especializada en fotografía más importante de Latinoamérica y un referente contemporáneo. Durante cuatro días, la feria reúne a artistas, curadores, coleccionistas y galerías con exhibiciones, charlas y un sector editorial. A 200 años de la fotografía, el evento muestra cómo la imagen se transforma con artistas modernos y contemporáneos de varios países. La entrada general cuesta $18.000 y para estudiantes o jubilados el valor es de $12.000.

Si el plan es relax, el Hipódromo de Palermo recibe al Bienestar Fest, organizado por La Nación y OSDE. El evento ofrece más de 60 experiencias en seis espacios diferentes, con actividades de espiritualidad, relajación, movimiento y entretenimiento para todas las edades. Las entradas se consiguen por MundoTicket desde $25.000, con opción de pago en cuatro cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia.

Planes con mascotas y sabor japonés

Los que quieren salir con sus animales tienen una cita en la Plaza de las Naciones Unidas para la 4° edición del Festival Mascotear. El evento arranca a las 11:00 horas durante dos jornadas con una oferta recreativa para celebrar el vínculo y el cuidado animal. La programación incluye yoga y meditación con mascotas, un DJ set relajante, juegos, concursos, sorteos, charlas y degustaciones. La entrada es libre y gratuita.

Finalmente, el Jardín Japonés combina gastronomía y cultura con una nueva edición de Gastro Japo Street Food el sábado 24 y domingo 25 de octubre. Los puestos del Damero y el Patio Magnolias van a ofrecer especialidades como ramen, sushi, yakitori, kushikatsu, sando, mochi y dorayaki. Además, el predio cuenta con el Espacio Arte Culinario Jardín Japonés, su propio restaurante con platos calientes, entradas y un sushi muy afamado.

¿Sinceramente, quién puede decir que no a un ramen y después ir a tirar unos pasos con los temas de Charly?