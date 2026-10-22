Sabrina Rojas y un candidato de 19 años: el futbolista que quiere conquistarla

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Sabrina Rojas está aprovechando la soltería después de separarse de José Chatruc y parece que tiene un pretendiente muy particular. La modelo contó que hay un chico de 19 años que es deportista, juega en la Selección y vive en el exterior, aunque es argentino. Según Sabri, el joven le escribe mucho por Instagram y le propone verse cada vez que viaja a Argentina.

Si bien admitió que le impresiona la edad porque hace dos años el chico era menor de edad, aclaró que no es el típico adolescente que vive con sus padres. "Cuando habla tiene mucha calle, otro pensamiento. No te das cuenta que estás hablando con un nene", aseguró en DGO Stream, destacando que el pibe tiene una mentalidad distinta.

El misterio sobre quién se trata no duró mucho. Al día siguiente, en Lape Club Social, Paula Varela y Leo Paradizo lanzaron una apuesta y señalaron a Franco Mastantuono como el candidato. Según Paradizo, hay un 98,5 por ciento de probabilidades de que sea él, ya que juega actualmente en la Selección y reside en Italia.

El futbolista, ex jugador de River, se encuentra en una etapa clave de su carrera buscando afianzarse en el fútbol europeo. Después de pasar por el Real Madrid, ahora busca sumar minutos y recuperar confianza en la Fiorentina para volver a entrar en la consideración de Lionel Scaloni.

La diferencia de edad fue el punto central de la charla, con Paula Varela remarcando que "lo dobla en edad". Aun así, la panelista opinó que a ella le parece muy chico, pero que si a Sabrina le gusta, adelante, y señaló que el joven se hizo grande de golpe porque se fue a vivir solo.

¿Será que el pibe tiene el despliegue necesario para ganar el corazón de Sabri o es solo un fuego fatuo de Instagram?