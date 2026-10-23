Fede Bal soltó una bomba sobre su intimidad con Evelyn Botto y dejó a todos mudos

Espectáculos

Fede Bal y Evelyn Botto no se guardaron nada en el primer episodio de Banquete, la nueva serie de videos de Olga. Sentados a la mesa con otras dos parejas, Bal lanzó una declaración que dejó a todos con la boca abierta: reveló que él y Botto hacen el amor a diario, específicamente a la mañana y a la noche. Para cerrar el círculo de la confesión, Bal agregó que alguien tenía que decir esa verdad.

La reacción en la mesa fue inmediata y fue un mix entre shock y risas. Sugus, Agustina Leunda, no pudo más que preguntar un confundido “¿qué?”, mientras que Tomás Rebord intentó frenar el momento pidiéndole que dejara de joder. Sin embargo, Evelyn Botto no solo confirmó la versión de su pareja, sino que se llevó el crédito de la situación asegurando que ella es quien insiste y que todo es mérito suyo.

El debate sobre la frecuencia

La incredulidad se apoderó del grupo y Paula Chaves, modelo y conductora, fue tajante al decir que aquello de hacer el amor mañana y noche era mentira. Por su lado, Rebord fue todavía más directo y confesó que jamás tuvo relaciones todos los días con nadie en su vida.

Pedro Alfonso intentó bajar la tensión con humor, sugiriendo que con el tiempo la intensidad de la pareja inevitablemente baja. La charla terminó convirtiéndose en un juego de exageraciones donde los invitados empezaron a sumar veces a la confesión original. Alfonso llegó a preguntar si eran tres veces al día, lo que provocó que la actriz Botto saliera al cruce cuestionando por qué le sumaban veces. Rebord remató la ironía diciendo que hacerlo cuatro veces al día ya sería algo hecho con un propósito.

Decoración de soltero y banderas en casa

La conversación pasó de la cama al living cuando Alfonso preguntó, entre carcajadas, si tenían relaciones con el cuadro de Carmen ahí encima, calificando la situación de horrible. Botto, integrante de Otro día perdido, explicó que junto a su mesita de luz tiene una foto familiar, aunque Rebord insistió en que es una foto solo de Carmen al lado de la cabeza de Fede.

Bal admitió que su casa todavía mantiene rasgos de soltero y que Botto tiene que entrar con una bandera para decidir qué cosas se van. Rebord siguió con la ironía señalando que tener la foto del padre al lado de la cama es un rasgo típico de soltería. Cuando Alfonso quiso saber qué cosas había sacando Botto de la casa, ella respondió que no había sacado nada. Ante esto, Bal saltó en su defensa diciendo que ella no le sacó nada, sino que lo único que hizo fue darle. Una frase que le valió un halago de Sugus, quien lo llamó “qué hombre”, mientras Rebord volvía a insistir en que todo era mentira.

Planes a futuro y advertencias

Lejos de querer imponer sus reglas en la casa de Bal, Evelyn se mostró respetuosa y afirmó que la casa es de él y puede hacer lo que quiera, asegurando que jamás plantaría una bandera para correr cosas. Sin embargo, la pareja confesó que tienen la idea de hacer una prueba de convivencia más profunda, tomándose dos meses para ver qué pasa. Bal advirtió entre risas que para eso hay que estar a la altura, definiéndose a sí mismo como un enfermo.

El cierre del episodio quedó en manos de Tomás Rebord, quien lanzó una advertencia final a los demás comensales sobre la imagen pública de su colega. Rebord cuestionó si realmente creían que aquello era real, afirmando que Fede Bal es una ilusión y que no es real lo que está mostrando en el programa, pidiéndole a todos que abran los ojos.