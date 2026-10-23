El llamado inesperado de Sylvester Stallone que dejó recalculando a Nico Vázquez

Espectáculos

Imaginate que estás tranquilo en tu casa, suena el teléfono y, cuando atendés, te encontrás con el héroe que te marcó la infancia. Exactamente eso le pasó a Nico Vázquez, quien recibió una videollamada sorpresa de Sylvester Stallone. El actor de Hollywood se comunicó con él para felicitarlo personalmente por su trabajo en la obra teatral Rocky, donde Vázquez se desempeña como actor, director y productor general.

Sly no solo quiso saludar, sino que se tomó el tiempo de elogiar la adaptación que hicieron en Argentina del clásico que él mismo protagonizó en el cine. Según contó Nico, Stallone le transmitió que se sentía orgulloso de cómo llevaron la historia al teatro, destacando que lograron una puesta real, humana y con mucho corazón. Además de reconocer el esfuerzo de Vázquez, el actor estadounidense extendió sus felicitaciones a todo el equipo de compañeros que forman parte del proyecto.

Sylvester Stallone es un actor, guionista y director estadounidense, reconocido mundialmente por sus papeles en películas de acción. Sus personajes más emblemáticos son el boxeador Rocky Balboa y el soldado John Rambo, franquicias que reforzaron su reputación como actor y rindieron buenas recaudaciones.

Un vínculo que viene desde la infancia

Para Nico Vázquez, esta llamada no fue un simple trámite profesional, sino el encuentro con una de sus mayores inspiraciones. El actor confesó que es fanático de la película desde chico y que Rocky es el personaje de su vida. En la charla, pudo contarle a Stallone que fue su papá quien le presentó la película cuando era pequeño y que, más tarde, él fue quien compartió esa historia con su hermano Santi.

El espectáculo, que se presenta desde 2025 en el teatro Lola Membrives, es uno de los proyectos más personales de Vázquez debido a este vínculo emocional tan fuerte con la historia original. El actor relató que, al momento de recibir la videollamada unas semanas atrás, estaba descansando en su casa y atendió sin mirar, pensando que era una llamada común, hasta que vio que era una videollamada y que del otro lado estaba Stallone. Estaba tan impactado que apenas pudo reaccionar para poner a grabar la pantalla y dejar registro del momento.

El lado más humano de la leyenda

La conversación duró diez minutos y fue mucho más allá de los elogios profesionales. El encuentro tuvo un costado muy íntimo donde ambos hablaron sobre las pérdidas y las personas que ya no están. En ese clima de sensibilidad, Vázquez aprovechó para mostrarle a Stallone el tatuaje que lleva en homenaje a su hermano Santiago, quien falleció en 2016.

Aseguró que pudo confirmar que detrás de la figura legendaria que admiró toda su vida, hay un ser humano con una humildad, sensibilidad y grandeza enorme. Para él, este encuentro le permitió entender un poco más por qué el actor estadounidense llegó tan lejos en su carrera.

Compartir la emoción con los fans

Nico decidió publicar parte de la conversación en Instagram para que sus seguidores pudieran vivir la experiencia. Explicó que quiso compartir el video porque sabe que hay muchísimas personas que sienten lo mismo que él por Rocky, que crecieron viendo al personaje, se emocionaron con él y encontraron fuerzas en su historia.

El relato cerró con un agradecimiento directo al actor, destacando no solo su legado a través del personaje, sino también su generosidad al dedicarle ese tiempo y esas palabras. Fue un momento que Vázquez aseguró que va a guardar en su corazón para siempre.