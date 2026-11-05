Wanda Nara filmaría en Madrid, el sueño laboral de la China Suárez

Espectáculos

Wanda Nara no para de sumar etiquetas a su currículum. Ahora que se lanzó como actriz, el gran dato es que, según informó la periodista Naiara Vecchio, filmaría una nueva película en Madrid durante cinco semanas en marzo de 2027.

Lo curioso de este viaje es que Wanda termina cumpliendo uno de los deseos más grandes de la China Suárez: trabajar en el cine español. Si bien la China pudo cumplirlo en 2021 cuando grabó "Objetos" con Álvaro Morte y se habló de que habría tenido intenciones de establecerse en Madrid, pero no volvió a tener proyectos allá.

Pero antes de ese viaje, Wanda tiene novedades sobre su debut actoral. Su película "¿Querés ser mi hijo?", donde comparte pantalla con Agustín Bernasconi, tuvo un paso modesto por los cines; no fue un hit total pero tampoco un fracaso. Por eso, el trabajo gustó lo suficiente como para que Prime Video comprara la distribución y la película llegue a las plataformas de streaming.

El camino artístico de Wanda sigue expandiéndose. Ya había adelantado que comenzó a grabar un reality que saldría por Disney donde se podrá ver junto a su familia, sus hijos y su novio, Martín Migueles.

La verdad es que Wanda está en modo expansión total y no deja pasar ninguna oportunidad. ¿Será que Madrid es el lugar donde finalmente se consagra como actriz?