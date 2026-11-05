Moria Casán se enteró en vivo del juicio de Sofía Gala y pidió que le consigan billetes

Espectáculos

Moria Casán vivió un momento de total desconcierto durante la emisión de su programa La mañana con Moria. Mientras entrevistaba telefónicamente al abogado Martín Leguizamón, la conductora se enteró en tiempo real de que su hija, la actriz Sofía Gala, está involucrada en un juicio.

La sorpresa llegó cuando el letrado mencionó un expediente que vincula a la actriz con sitios pornográficos. Ante esto, Moria reaccionó preguntando repetidamente qué había pasado con Sofía y admitió que desconocía por completo la situación. Incluso llegó a decir que se sentía paralizada por enterarse de cosas de su propia vida a través de la televisión.

Fiel a su estilo, la diva no dejó pasar la oportunidad de pensar en la parte económica del asunto. Le consultó al abogado si el proceso estaba cerca de resolverse y si Sofía podría recibir una compensación económica. "¿Va a haber un dinero, doctor? Por favor, se lo pido", lanzó Moria, quien cerró el tema bromeando sobre la necesidad de conseguir "billetitos" antes de fin de año para armar un arbolito con muchos regalos.

Para justificar por qué no sabía nada del tema, la actriz y conductora comentó que, con tantas cosas que uno tiene, cree que simplemente se olvidó del proceso judicial.

La relación con Lali

En el mismo programa, Moria también se refirió a la boda de Lali. La diva confirmó que no fue invitada al casamiento, aunque aclaró que no le molestó quedar fuera de la lista. Explicó que, aunque grabaron un tema juntas, no considera que tengan una amistad real ni reciprocidad, ya que no se llaman por teléfono.

Moria contó que le envió un mensaje privado a la cantante para felicitarla, pero dejó en claro que no tiene una amistad con ella: "No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió con la que la pasé divino". De vez en cuando, Lali le manda un "hola Moria" o usa alguna de sus frases.