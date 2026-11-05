Marta Fort soltó una bomba sobre Madonna y Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Espectáculos

Marta Fort dejó a todos recalculando en MasterChef Celebrity. Mientras charlaba con Julieta Nair Calvo, la influencer contó una anécdota sobre su padre y Madonna, asegurando que la cantante intentó seducirlo.

La charla arrancó cuando Julieta le preguntó a Marta sobre los gustos musicales que compartía con Ricardo y le consultó por una canción de Lady Gaga que él solía escuchar. Después de que Marta cantara un pedazo de “Bad Romance”, la conversación giró hacia si el empresario había conocido a la estrella estadounidense. Cuando Julieta quiso saber si su padre había conocido a la cantante, Marta respondió que no, pero que "salió de joda con Madonna y con Versace".

Los encuentros reales

Si bien el intento de seducción fue un dato exclusivo de Marta, los encuentros entre Ricardo Fort y Madonna sí tienen registro. En 1992, el empresario participó como extra en una escena de baile del videoclip “Deeper and Deeper” en Los Ángeles, donde pudo conversar brevemente con la artista.

A mediados de esa década, se volvieron a cruzar en una cena organizada por Donatella Versace. Según anotaciones personales de Fort, la diseñadora los invitó a comer en su casa antes de ir a la White Party de Miami. En esa ocasión, Madonna era la invitada de honor y reconoció a Ricardo por el encuentro previo en California.

El fanatismo de Marta

La conexión de Marta con la reina del pop no es solo por anécdotas familiares. Hace unos días, la joven eligió homenajear a la cantante para Halloween con un look basado en el Blond Ambition World Tour de 1990.

Para lograr la estética de Jean Paul Gaultier, usó un corsé de satén rosa pálido con copas cónicas, ligas y medias negras. El outfit estuvo completado con labios rojos, un lunar y una coleta rubia alta con trenza. Marta compartió las fotos en sus redes sociales.

Ricardo Fort fue un empresario, socialite y director de televisión argentino que se convirtió en una de las personalidades más populares del país.