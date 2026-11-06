Glamour y solidaridad: Valeria Mazza organizó una nueva gala para el Hospital Austral

Espectáculos

Valeria Mazza y Alejandro Gravier volvieron a armar su tradicional gala solidaria en 2026 para juntar fondos para el Hospital Universitario Austral. Esta vez, el objetivo es súper noble: colaborar con la creación de un nuevo Hospital de Día Pediátrico para mejorar la atención de niños y adolescentes con enfermedades crónicas, buscando un modelo de cuidado más humano y eficiente.

El evento se hizo junto a la Nunciatura, justo a pocos días de la posible llegada del papa León XIV a la Argentina. Como siempre, la cita fue la mezcla justa entre solidaridad y puro glamour, con invitados del mundo de la moda, la sociedad y el espectáculo que no faltaron con sus looks.

Para que tengan una idea del impacto de estas fiestas, en la edición anterior lo recaudado sirvió para sumar tecnología de neuromonitoreo multimodal a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Un aplauso para Valeria y Alejandro por seguir moviendo el mundo del espectáculo para causas que realmente importan.

¿Quién creen que fue el invitado con el look más polémico de la noche?