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Glamour y solidaridad: Valeria Mazza organizó una nueva gala para el Hospital Austral

Mandy Mandopoulos · 06 de noviembre de 2026

Valeria Mazza y Alejandro Gravier volvieron a armar su tradicional gala solidaria en 2026 para juntar fondos para el Hospital Universitario Austral. Esta vez, el objetivo es súper noble: colaborar con la creación de un nuevo Hospital de Día Pediátrico para mejorar la atención de niños y adolescentes con enfermedades crónicas, buscando un modelo de cuidado más humano y eficiente.

El evento se hizo junto a la Nunciatura, justo a pocos días de la posible llegada del papa León XIV a la Argentina. Como siempre, la cita fue la mezcla justa entre solidaridad y puro glamour, con invitados del mundo de la moda, la sociedad y el espectáculo que no faltaron con sus looks.

Para que tengan una idea del impacto de estas fiestas, en la edición anterior lo recaudado sirvió para sumar tecnología de neuromonitoreo multimodal a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Un aplauso para Valeria y Alejandro por seguir moviendo el mundo del espectáculo para causas que realmente importan.

¿Quién creen que fue el invitado con el look más polémico de la noche?

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.